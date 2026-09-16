Vela Cesenatico: campionesse italiane Hobie Dragoon, Ludovica Ricciardi e Asia Asfalti

Dal Circolo Vela Cesenatico grandi risultati!

Grande soddisfazione per la vela giovanile cesenaticense ai Campionati Italiani Giovanili in Doppio di Manfredonia, dove Ludovica Ricciardi e Asia Asfalti, portacolori del Circolo Vela Cesenatico, hanno conquistato il titolo italiano nella classe Hobie Dragoon.

Un successo netto, maturato al termine di un campionato impegnativo e caratterizzato da condizioni di vento sostenuto, che hanno messo alla prova tecnica, preparazione e affiatamento degli equipaggi. Nelle dieci prove disputate, Ludovica e Asia hanno mostrato grande continuità, conquistando quattro vittorie di giornata e chiudendo la serie con 15 punti netti, con un ampio margine sugli inseguitori.

A Manfredonia, nella competizione, erano presenti anche Vittoria Magnani e Massimiliano Sacchetti, che hanno concluso il Campionato Italiano al 9° posto assoluto. Per loro una settimana importante di confronto con i migliori equipaggi giovanili italiani della classe, impreziosita anche da un terzo posto nella quinta prova.

Il risultato premia il lavoro portato avanti durante tutta la stagione dalla squadra Hobie Dragoon e dalla sua allenatrice Linnea Valeri, supportata nell’attività tecnica anche da Graziano Tamburini. A entrambi va il ringraziamento del Circolo per l’impegno, la disponibilità e il lavoro svolto con i nostri giovani atleti.