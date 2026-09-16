Vela Cesenatico: campionesse italiane Hobie Dragoon, Ludovica Ricciardi e Asia Asfalti

Dal Circolo Vela Cesenatico grandi risultati!
Grande soddisfazione per la vela giovanile cesenaticense ai Campionati Italiani Giovanili in Doppio di Manfredonia, dove Ludovica Ricciardi e Asia Asfalti, portacolori del Circolo Vela Cesenatico, hanno conquistato il titolo italiano nella classe Hobie Dragoon.
Un successo netto, maturato al termine di un campionato impegnativo e caratterizzato da condizioni di vento sostenuto, che hanno messo alla prova tecnica, preparazione e affiatamento degli equipaggi. Nelle dieci prove disputate, Ludovica e Asia hanno mostrato grande continuità, conquistando quattro vittorie di giornata e chiudendo la serie con 15 punti netti, con un ampio margine sugli inseguitori.
A Manfredonia, nella competizione, erano presenti anche Vittoria Magnani e Massimiliano Sacchetti, che hanno concluso il Campionato Italiano al 9° posto assoluto. Per loro una settimana importante di confronto con i migliori equipaggi giovanili italiani della classe, impreziosita anche da un terzo posto nella quinta prova.
Il risultato premia il lavoro portato avanti durante tutta la stagione dalla squadra Hobie Dragoon e dalla sua allenatrice Linnea Valeri, supportata nell’attività tecnica anche da Graziano Tamburini. A entrambi va il ringraziamento del Circolo per l’impegno, la disponibilità e il lavoro svolto con i nostri giovani atleti.
Il progetto Sailing Team Cesenatico
Il titolo italiano rappresenta inoltre un risultato importante per il progetto Sailing Team Cesenatico, nato dalla collaborazione tra Circolo Vela Cesenatico e Circolo Nautico Cesenatico con l’obiettivo di costruire un percorso condiviso e strutturato per la vela giovanile della città. Un progetto che mette insieme competenze, mezzi e risorse dei due circoli, accompagnando i ragazzi dalla scuola vela fino all’attività agonistica e offrendo loro la possibilità di crescere e confrontarsi sui principali campi di regata nazionali.
Da Manfredonia arriva così un’altra bellissima soddisfazione per tutto il movimento velico cesenaticense e, soprattutto, un titolo italiano che porta Cesenatico sul gradino più alto del podio.