Uil sull’accoltellamento in Piazza Costa: “Insicurezza dilagante”

Sui fatti accaduti in Piazza Costa, una nota di Uil Cesena.

Come si apprende dal Corriere Cesenate: “Microcriminalità e violenza ormai sono le padrone delle notti dei nostri centri storici e non stiamo più parlando di episodi isolati”. Secondo il sindacato “le nostre amministrazioni locali devono avere il coraggio di guardare il problema nella sua drammatica realtà e ampiezza. La sicurezza di una comunità si costruisce con il presidio del territorio, con le strade illuminate, con il contrasto all’illegalità e con un lavoro paziente su una rivitalizzazione delle nostre comunità, dei luoghi di socialità a basso impatto e rendendo vive comunità locali ormai sempre più chiuse in se stesse”. Per la Uil “nascondersi dietro scuse, rimpalli o giustificazioni non risolve i problemi dilaganti della sicurezza delle nostre comunità”.