La vela di Tinin Mantegazza torna ad illuminare il porto

Il guasto era stato causato dalla salsedine

Da ieri sera il porto canale di Cesenatico ha ritrovato uno dei suoi segni distintivi: la grande vela alta 15 metri firmata da Tinin Mantegazza, sullo sperone della vecchia darsena peschereccia, è tornata a brillare nel buio. Dopo settimane di stop, la struttura si è riaccesa davanti agli occhi di residenti e pescatori, restituendo al porto quella luce che per anni ne ha scandito le notti.

Un ritorno atteso da settimane

La poetica vela luminosa di Tinin torna ad illuminare il porto. Non si trattava di un guasto qualunque: l’impianto elettrico, esposto tutto l’anno alla salsedine e alle intemperie, si era progressivamente deteriorato fino a richiedere un intervento di ripristino completo dei circuiti.

I lavori e la bella sorpresa di ieri confermata dal Sindaco

Nelle scorse settimane il sindaco Matteo Gozzoli aveva confermato l’arrivo dei ricambi necessari, anticipando che i tecnici avrebbero completato la riparazione in tempi brevi. Promessa mantenuta: da ieri sera i punti luce sono di nuovo attivi e la vela torna a essere visibile lungo tutto il porto canale, riportando Cesenatico a quell’immagine notturna che negli anni è diventata parte dell’identità della città.