Cesenatico, finisce la stagione balneare: i bagnini restano in servizio

Oggi (domenica 20 settembre), termina ufficialmente la stagione balneare a Cesenatico. Da domani (lunedì 21 settembre) gli stabilimenti balneari potranno quindi iniziare a chiudere e termina anche il servizio di salvataggio obbligatorio previsto per la stagione estiva.
A Cesenatico, però, la Cooperativa Bagnini ha deciso di proseguire con una presenza in mare anche nei prossimi giorni, considerata la presenza ancora significativa di turisti e le condizioni favorevoli del meteo.
Dal 21 al 27 settembre salvataggio itinerante
Da domani e fino a domenica 27 settembre, il servizio di salvamento proseguirà infatti in una forma diversa rispetto a quella garantita durante la stagione balneare.
I bagnini effettueranno un servizio itinerante e di ronda, coprendo a rotazione i tre tratti di costa di Ponente, Levante e Valverde.
Non si tratterà quindi della presenza fissa e capillare garantita durante la stagione, ma di un servizio ridotto che consentirà comunque di mantenere una presenza dedicata alla sicurezza dei bagnanti.
Un servizio aggiuntivo oltre l’obbligo
La decisione della Coop Bagnini va oltre quanto previsto dall’ordinanza regionale sulla stagione balneare, che con la giornata di oggi fa terminare il periodo di servizio obbligatorio.
La Cooperativa ha scelto comunque di mantenere i bagnini operativi per un’altra settimana, adattando le modalità del servizio alle esigenze del periodo.