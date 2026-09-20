L’Amerigo Vespucci arriva a Ravenna: appuntamento dal 14 ottobre

L’Amerigo Vespucci arriverà a Ravenna. Ad annunciarlo sui social è il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale, che ha rilanciato le date della tappa della storica nave scuola della Marina Militare: sarà a Marina di Ravenna dal 14 al 18 ottobre.

L’arrivo della Vespucci si inserisce nell’anno in cui Ravenna è stata scelta come Capitale italiana del Mare 2026, il primo riconoscimento di questo tipo assegnato a una città italiana.

La Vespucci a Marina di Ravenna

La nave scuola della Marina Militare arriverà a Marina di Ravenna al termine della parte internazionale del suo viaggio legata alla Campagna Nord America 2026. Il calendario ufficiale del Tour Vespucci prevede infatti diverse tappe italiane tra settembre e ottobre, prima dell’arrivo a Ravenna.

La presenza della Vespucci rappresenterà uno degli appuntamenti legati al percorso di Ravenna Capitale italiana del Mare, titolo assegnato alla città per il 2026. Il progetto coinvolge istituzioni, imprese, università e realtà del territorio con iniziative dedicate alla cultura del mare, alla sostenibilità e alla blue economy.

De Pascale: “Un appuntamento speciale”

A dare l’annuncio sui social è stato proprio Michele de Pascale, che ha definito la Vespucci “la nave più bella del mondo” e ha sottolineato il significato della tappa ravennate nell’anno della Capitale italiana del Mare.

Il presidente della Regione ha inoltre riconosciuto il ruolo del sindaco di Ravenna Alessandro Barattoni, ricordando il lavoro portato avanti dall’amministrazione per arrivare all’appuntamento.

L’arrivo della nave era stato anticipato già a luglio, quando Barattoni, durante un incontro a bordo della Vespucci a New York, aveva annunciato la futura tappa ravennate.

Una nuova tappa dopo il tour internazionale

La Amerigo Vespucci, storica nave scuola della Marina Militare, sta completando il proprio lungo viaggio internazionale. Dopo le tappe in Nord America, il veliero è rientrato in Italia e sta proseguendo il calendario di appuntamenti nel Mediterraneo.

A Ravenna resterà dal 14 al 18 ottobre, con le modalità di attracco e le informazioni relative alle eventuali visite che saranno comunicate dall’organizzazione.