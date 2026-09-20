Bagni di Cesenatico su Instagram: la classifica 2026 tra follower, post e like

I numeri dietro ai profili Instagram dei bagni

Il monitoraggio riguarda 58 stabilimenti balneari, dal Bagno Marconi 20 al Bagno Luna 91. Di questi, 38 hanno un profilo Instagram abbastanza tracciabile da restituire un quadro completo — data del primo e dell’ultimo post, numero di pubblicazioni, like medi e follower — mentre gli altri si dividono tra chi ha un seguito, ma nessuna attività di post rilevata e chi, semplicemente, su Instagram non compare affatto.

Messi insieme, i bagni monitorati sommano oltre 128.500 follower e quasi 1.190 post pubblicati nella stagione. Ma sono numeri che ingannano, perché la distribuzione è tutto tranne che omogenea: la media dei follower si ferma a 868, un decimo abbondante della media, segno che pochi account trainano il totale, mentre la maggioranza vive in una dimensione molto più piccola.

Chi non è ancora su Instagram

Sette stabilimenti non hanno alcun dato tracciabile: Bagno al Sole 90, Bagno Adria 89, Pinguino 85, Mia al Mare 82, Bagno Ferrara 43, Bagno Ambasciata 35 e Bagno Varazze. Non è detto che siano assenti dai social in senso assoluto, ma nel monitoraggio non risulta alcuna attività riconducibile a loro — un vuoto che, in un litorale dove il marketing digitale è ormai parte dell’offerta turistica, pesa.

La classifica dei follower: un gigante e il resto del gruppo

In cima a tutti, e non di poco, c’è il Bagno Marè: quasi 49.500 follower, più del triplo del secondo classificato.

Top 5 per follower:

Bagno Marè = 49.500 Cala Romeo 64-65 =15.600 Bagno Adriatico 62 =6.880 Bagno Milano = 5.896 Bagno Fernanda 37 = 4.921

Va detto che il quinto classificato, Bagno Fernanda 37, non ha nessuna traccia di post nel periodo osservato: un profilo che ha costruito un pubblico ampio senza che il monitoraggio riesca a spiegare come, almeno nella finestra temporale analizzata.

Chi pubblica di più (e a che ritmo)

Top 5 per numero di post:

Bagno Conti 39 = 180 Cala Romeo 64-65 =152 Bagno Fafin =88 Bagno Romana 79 = 85 Bagno Belvedere 78 = 71

Interessante notare che nessuno di questi nomi compare tra i primi per follower: pubblicare tanto, da solo, non garantisce di crescere in seguito.

Guardando invece al ritmo — post pubblicati al mese tra la prima e l’ultima uscita registrata — la classifica cambia ancora volto:

Top 5 per ritmo di pubblicazione (post al mese):

Bagno Renata 61 =24,9 Bagno Conti 39 = 23,3 Cala Romeo 64-65 = 17,8 Bagno Belvedere 78 = 17,0 Bagno Romana 79 = 13,8

All’estremo opposto, bagni come Bagno Sport 70 o Bagno Bianconero 29 pubblicano meno di un post al mese, un contenuto ogni due mesi circa.

Alla chiusura della stagione, i profili più reattivi restano quelli di Bagno Italia 67, Bagno Tropical 22, Bagno Europa 71 e Bagno Adriatico 62, tutti con un post tra il 15 e il 16 settembre. All’opposto, alcuni account si sono spenti molto prima della fine dell’estate: Bagno Titanus non pubblica dal 6 marzo, Bagno Faustina 42 dal 23 aprile, Bagno Renata 61 — nonostante il ritmo record segnalato sopra — dal 4 giugno.

L’engagement conta più dei follower

Qui i dati raccontano forse la storia più interessante. Mettendo a confronto like medi e follower, il rapporto tra le due cifre racconta chi riesce davvero a far parlare la propria community, indipendentemente dalla sua dimensione.

Top 5 per tasso di engagement (like medi / follower):

Bagno Tahiti – 20,0% Bagno 4 Venti – 19,9% Bagno Titanus – 19,4% Bagno Italia 67 – 16,9% Bagno Medusa 83 – 13,5%

Specchio opposto: proprio i bagni con più follower sono quelli che, proporzionalmente, interagiscono meno. Cala Romeo 64-65 converte in like medio appena lo 0,5% dei suoi follower, Bagno Milano lo 0,85%, e persino il Bagno Marè — il leader assoluto per pubblico — si ferma all’1%. Numeri che suggeriscono community ampie ma poco attive, probabilmente cresciute più per notorietà dello stabilimento che per il lavoro sui contenuti.

A conferma di questa lettura, la correlazione tra numero di post e like medi ricevuti è quasi nulla (0,06): pubblicare più spesso non significa, da solo, ottenere più interazione per singolo contenuto. La correlazione tra follower e like medi, invece, è alta (0,80) — ma è più semplice: chi ha già un pubblico ampio tende anche ad avere numeri assoluti più alti, senza che questo dica granché sulla qualità del rapporto con chi segue.

I casi limite

Sul fronte opposto, tre stabilimenti risultano fermi da anni: Bagno Pasquina 77 non aggiorna il profilo dall’ottobre 2024, Bagno Levante 76 dall’agosto 2021 e Lido del Finanziere addirittura dal luglio 2016 — quasi dieci anni di silenzio digitale per un’attività stagionale che vive, in teoria, anche di visibilità online.