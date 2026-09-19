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Social, l’Unione Europa approva il Kids Act: cosa prevede

Giulia Zannetti19 Settembre 2026
Bambini e social

Divieto di accesso

La commissione europea ha approvato il Kids Act, ovvero un pacchetto di norme pensate per rafforzare la sicurezza dei soggetti minori sul web.

  • In sostanza il primo divieto è quello per i minori di tredici anni ai quali è fatto divieto di accedere ai social;
  • Quindici anni, è l’età minima per aprire un account social.

Va da sè che nella fascia di età compresa tra i tredici ed i quindici, la sorveglianza è affidata ai genitori.

Inversione dell’onere della prova

Secondo quanto previsto dal Kids Act saranno i fornitori dei servizi digitali ad avere in capo l’onere di dimostrare che le loro piattaforme sono adeguate all’età dell’utenza, oltre ad essere sicure per impostazione predefinita.

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