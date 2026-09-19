“In sella con Lorenzo”, la pedalata in memoria di Lorenzo Magnani

La pedalata del cuore

Domenica 20 settembre 2026 le strade della Romagna e Cesenatico torneranno a riempirsi di biciclette, sorrisi e ricordi per la II edizione della cicloturistica e camminata benefica “In sella con Lorenzo”. Una giornata organizzata per unire sport, amicizia e solidarietà nel nome di una persona che ha lasciato un segno indelebile in tutti coloro che l’hanno conosciuta. Lorenzo, anche grazie al suo lavoro appassionato per il Lungomare Bike Hotel di Cesenatico, amava lo sport e le due ruote.

L’evento, organizzato dalla famiglia Magnani-Pasolini con il patrocinio del Comune di Cesenatico e la collaborazione dell’A.S.D. Liberabici, coinvolgerà amici, clienti dell’hotel, gruppi amatoriali e cittadini di ogni età. Anche quest’anno, in ricordo di Lorenzo, la famiglia desidera sostenere l’IRST (Istituto Oncologico di Meldola): si potrà unire il proprio contributo libero (a partire da € 14,00) direttamente alle iscrizioni.