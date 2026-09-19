“In sella con Lorenzo”, la pedalata in memoria di Lorenzo Magnani

La pedalata del cuore
Domenica 20 settembre 2026 le strade della Romagna e Cesenatico torneranno a riempirsi di biciclette, sorrisi e ricordi per la II edizione della cicloturistica e camminata benefica “In sella con Lorenzo”. Una giornata organizzata per unire sport, amicizia e solidarietà nel nome di una persona che ha lasciato un segno indelebile in tutti coloro che l’hanno conosciuta. Lorenzo, anche grazie al suo lavoro appassionato per il Lungomare Bike Hotel di Cesenatico, amava lo sport e le due ruote.
L’evento, organizzato dalla famiglia Magnani-Pasolini con il patrocinio del Comune di Cesenatico e la collaborazione dell’A.S.D. Liberabici, coinvolgerà amici, clienti dell’hotel, gruppi amatoriali e cittadini di ogni età. Anche quest’anno, in ricordo di Lorenzo, la famiglia desidera sostenere l’IRST (Istituto Oncologico di Meldola): si potrà unire il proprio contributo libero (a partire da € 14,00) direttamente alle iscrizioni.
Itinerari e novità 2026
I percorsi, studiati per accogliere ogni tipo di preparazione, offrono quest’anno un’ampia scelta:
- Percorso Lungo (77 km – dislivello 850 mt): partenza dalle 07:30 alle 09:30 dall’Hotel Lungomare verso Sogliano al Rubicone e le colline romagnole.
- Percorso Medio (61 km – dislivello 680 mt): partenza dalle 07:30 alle 09:30.
- Percorso Urbano (10 km): partenza dalle 09:30 alle 10:30 (Run Club ore 10:00). La novità di questa 2° edizione è che il percorso urbano, pensato per tutti, si potrà affrontare in bicicletta (anche in Graziella!), camminando o di corsa!
Per tutti i ciclisti impegnati nei percorsi Medio e Lungo, lungo il tragitto sarà allestito un speciale punto ristoro a Strigara (Sogliano al Rubicone) presso il celebre Bar Ristorante “La Gallia” (Da Belen), generosamente offerto da Lungomare Bike Hotel nel parcheggio del locale. A fine giornata, per tutti i partecipanti, l’immancabile Pasta Party all’Hotel Lungomare a partire dalle ore 11:00.
Sarà un’altra giornata ricca di emozione, aneddoti e condivisione. Il filo rosso che lega tutti i partecipanti è la bontà d’animo di un uomo speciale e la volontà di far vivere il suo ricordo sulle strade che amava.
Iscrizioni e contatti utili
- Iscrizioni: Presso Hotel Lungomare (Cesenatico), NOB Officine Cesenatico, Cicli Matteoni, Cicli Boghetta, Liberabici. (Posti limitati, raccomandata la pre-iscrizione).
- Contatti: Lungomare Bike Hotel – Tel. 0547 680666 | booking@hlungomare.com