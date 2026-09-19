“Estranei”, il nuovo singolo di Maledetto: l’elettro-pop cesenaticense che racconta la vita dopo l’addio

Quando un grande amore finisce, resta un vuoto strano. Da quel vuoto nasce “Estranei”, il nuovo singolo del cantautore cesenaticense Maledetto, uscito il 18 settembre e disponibile su tutte le piattaforme digitali. Un brano di elettro-pop che ha il passo di un pezzo da ballare e la sostanza di una confessione.

Un brano che parte dalle macerie

Il singolo è scritto e composto interamente da Maledetto, con la produzione di Studio85. Al centro c’è ciò che accade dopo: le macerie di una storia d’amore viscerale e la rinascita che arriva all’indomani, quando il rumore si spegne e si resta soli con se stessi.

“Estranei” racconta come due persone che hanno condiviso tutto possano, da un giorno all’altro, ritrovarsi semplici sconosciuti. È il momento in cui si impara di nuovo a camminare da soli, incrociando lo sguardo di chi prima era tutto e ora non lo è più.

«Quando un grande amore finisce, resta un vuoto strano: ci si ritrova a dover fare i conti con la propria solitudine, ad imparare di nuovo a camminare da soli, incrociando lo sguardo di chi prima era tutto ed ora è diventato uno sconosciuto.»

Sintetizzatori e nostalgia, in versione anni Novanta

Sul piano sonoro, il brano attinge a piene mani dall’elettro-pop degli anni Novanta. Sintetizzatori avvolgenti e ritmiche incalzanti sorreggono un testo malinconico ma energico, capace di far ballare e riflettere nello stesso momento. È qui che la nostalgia smette di essere un rimpianto e diventa spinta, energia pura.

Il risultato ha un tratto dichiaratamente autobiografico: Maledetto firma un’opera in cui l’esperienza personale non viene filtrata, ma messa in musica così com’è.

Chi è Maledetto

Maledetto è un progetto musicale che fonde la canzone d’autore con sonorità moderne e contaminazioni retrò. Il suo è un pop diretto, viscerale ed evocativo, costruito trasformando le esperienze vissute in canzoni. Un percorso che parte dal territorio, da Cesenatico, e prova a parlare a chiunque abbia dovuto reimparare a stare al mondo dopo una fine.

Dove ascoltarlo e seguirlo

“Estranei” è disponibile in streaming su tutte le principali piattaforme digitali. L’artista è presente sui social con questi profili: