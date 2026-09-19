Architettura e MareShopping

Perizia di stima degli stabilimenti balneari: come si calcola e perché è necessaria

Redazione Living Cesenatico19 Settembre 2026

Intervista all’Ing. Alessandro Lombardini – Fondatore di Beach Design

In vista dei bandi di gara per le concessioni balneari e della Bolkestein, la possibilità di conoscere con precisione il valore di uno stabilimento può rappresentare uno strumento importante per gli imprenditori del settore. È in quest’ottica che lo studio di architettura e ingegneria. Lombardini Beach Design, insieme ad altri professionisti, è diventato partner della Cooperativa Bagnini di Cesenatico, mettendo a disposizione anche un servizio di perizia di stima dei valori immobiliari e dello stato di conservazione degli stabilimenti balneari.

Ma come si realizza una perizia professionale? Quali elementi incidono maggiormente sul valore di uno stabilimento? E quali documenti servono? A spiegarlo è l’ingegnere Alessandro Lombardini.

perizia stabilimenti balnerari

Come viene effettuata la perizia di stima di uno stabilimento balneare?

“Si parte con un sopralluogo e un rilievo sul posto. Successivamente vengono valutate le strutture dal punto di vista edilizio e paesaggistico, insieme al loro stato di conservazione. Di fatto, si determina il valore attuale dei beni presenti nello stabilimento”.

Quanto tempo richiede una perizia?

“Circa 3-4 settimane. Dopo il rilievo si prosegue con il lavoro in studio, il reperimento dei preventivi, l’analisi delle fatture dei materiali e delle attrezzature di recente acquisto e la determinazione del valore attuale, considerando anche la decurtazione legata all’età dei manufatti e delle attrezzature”.

Chi è il professionista che può effettuare una perizia?

“La perizia può essere effettuata da un ingegnere o da un architetto”.

Come si determina il valore di uno stabilimento balneare?

“La valutazione nasce dalla somma di diversi fattori, tra attrezzature e beni immobili, considerando la qualità dei beni e il loro stato di conservazione”.

Quanto incidono posizione, dimensioni e strutture presenti?

“Assegnerei in un una scala da uno a dieci un peso diverso ai vari elementi della valutazione: la posizione incide 8 su 10, le dimensioni 5 su 10, mentre le strutture presenti arrivano a 9 su 10. Un dato che evidenzia quindi come, nella valutazione di uno stabilimento balneare, la consistenza e la qualità delle strutture rappresentino uno degli aspetti più rilevanti”.

perizia stabilimenti balnerari
Unisciti al canale WhatsappUnisciti al canale Telegram

Come vengono valutati gli investimenti effettuati negli anni dal gestore?

“Si considera quando è stata realizzata la ristrutturazione e lo stato di conservazione. Ristrutturazioni, attrezzature, piscine, attività di ristorazione e altri servizi devono quindi essere analizzati tenendo conto della loro effettiva consistenza e soprattutto della loro attuale condizione”.

Qual è la differenza tra una stima economica e una perizia di stima immobiliare?

“Il valore della perizia di stima dei valori immobiliari e del loro stato di conservazione è un valore materiale dei manufatti. La stima economica, invece, tiene conto della gestione e della capacità dell’imprenditore di far fruttare, sviluppare e mettere a reddito l’attività. Si tratta dunque di due valutazioni differenti: da una parte il valore materiale dello stabilimento e dei suoi beni, dall’altra il valore legato alla capacità dell’attività di produrre reddito”.

Quali documenti deve mettere a disposizione il titolare dello stabilimento?

“Il rilievo dello stato di fatto dei manufatti, i precedenti edilizi con le autorizzazioni demaniali, gli aspetti tecnici e informazioni come eventuali ristrutturazioni, la tipologia di acquisto, le manutenzioni e le migliorie apportate. Una documentazione completa permette quindi di arrivare a una valutazione dello stabilimento balneare il più possibile attendibile e aderente alla situazione reale”.

Quali sono gli errori più frequenti quando un imprenditore prova a determinare autonomamente il valore della consistenza della propria attività?

“Spesso si tratta di un valore sovrastimato e vi è una mancanza oggettiva in merito al reale stato di conservazione dei manufatti e delle attrezzature”.

perizia stabilimenti balnerari

Quale consiglio darebbe oggi a un titolare di uno stabilimento balneare che non ha mai fatto valutare la propria attività?

“Di provvedere a farla. La perizia professionale consente infatti di determinare e documentare il valore dei beni e delle consistenze presenti nell’area oggetto di concessione. Il concessionario, a prescindere dalla durata della concessione, rimane proprietario dei manufatti, delle strutture, degli impianti e delle attrezzature che vi insistono.

Valutare queste consistenze significa quindi valorizzare e documentare il patrimonio dell’imprenditore, distinguendolo dal valore e dalla durata della concessione demaniale. Si tratta di beni che rimangono distinti dalla concessione e il cui valore è quindi importante conoscere e formalizzare.

La perizia diventa così uno strumento utile non solo per conoscere il valore attuale dell’attività, ma anche per affrontare con maggiore consapevolezza le attività e le nuove idee da inserire nella proposta di gara, in un settore che si prepara ad affrontare profondi cambiamenti legati alle concessioni balneari e alla Bolkestein.”

perizia stabilimenti balnerari

Lombardini Beach Design
Via Andrea Costa, 69 – 47822
Santarcangelo di Romagna (RN) – Italy

Tel. 0541 1601054
Mobile 328 8286854
Mobile Beach design 3519309857
Mail info@beachdesign.it
Sito internet beachdesign.it

Tags:

Share