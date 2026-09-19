Villa Placucci a Cesenatico: il razionalismo di Bravetti nel 1937

Villa Placucci, la firma di Bravetti nel cuore di Cesenatico

In viale Giosuè Carducci, a Cesenatico, sorge un edificio che porta la data del 1937 e la firma dell’architetto S. Bravetti: Villa Placucci. A raccontarne la storia e il valore architettonico è il volume Itinerari di architettura moderna di Ulisse Tramonti, che alla scheda numero 7 del suo censimento dedica ampio spazio a questa residenza, oggi poco nota ai più ma significativa per comprendere come il linguaggio razionalista sia arrivato fino alla costa romagnola.

Una formazione romana, un dialogo con Piccinato

Il progetto rivela la formazione culturale di Bravetti, maturata nella neonata Facoltà di Architettura di Roma, in anni in cui il dibattito sull’architettura moderna era acceso e la collaborazione con Luigi Piccinato ne aveva arricchito il percorso. Villa Placucci nasce proprio nel momento in cui l’architettura del regime iniziava a virare verso enfasi più rigide e monumentali: per questo motivo l’opera segna, di fatto, la chiusura di una breve stagione di vicinanza al razionalismo da parte del suo autore.