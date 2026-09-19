Cesenatico, il centrodestra stringe sul candidato sindaco

Con Jacopo Agostini ufficialmente candidato sindaco del Pd, a Cesenatico si apre anche la partita nel campo opposto. Il Pd ha infatti formalizzato la candidatura dell’attuale assessore al Bilancio della Giunta Gozzoli, dando così il via al percorso verso le elezioni comunali 2027.

Ora l’attenzione si sposta sul centrodestra, che non ha ancora individuato e ufficializzato il proprio candidato sindaco.

Caccia al candidato del centrodestra

La coalizione che dovrebbe riunire Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia ed eventuale Lista Civica è ancora al lavoro per individuare il nome da mettere in campo.

Tra quelli che circolano con maggiore insistenza ci sono gli attuali consiglieri di minoranza Emilio Zarrelli, di Fratelli d’Italia, e Fabio Bandieri, esponente della Lista Civica. Entrambi, però, non hanno ancora ricevuto un’investitura ufficiale da parte dei vertici dei partiti che dovrebbero comporre la coalizione.

Uno degli elementi al centro delle valutazioni sarebbe anche il loro rapporto, attuale o passato, con forze politiche organizzate. La discussione, infatti, sembra orientata anche verso la possibilità di individuare un candidato proveniente dalla società civile, quindi non direttamente riconducibile a uno specifico partito.

Una rosa più ampia

Il confronto interno al centrodestra non si limiterebbe quindi a Zarrelli e Bandieri. Secondo le indiscrezioni, i vertici dei partiti starebbero valutando anche altri tre o quattro nomi, tra i quali ci sarebbe anche una donna.

La direzione presa dalla coalizione potrebbe dunque essere quella di un candidato esterno ai partiti, una figura della società civile capace di rappresentare l’intero schieramento.

Tra le variabili resta anche il possibile ruolo di Roberto Buda, ex sindaco e oggi consigliere comunale di minoranza. Il suo nome non sarebbe però quello individuato per la candidatura, mentre Bandieri sarebbe considerato vicino all’area che fa riferimento all’ex primo cittadino.

Quando si voterà nel 2027?

Anche sul calendario elettorale non c’è ancora una data definitiva. La normativa ordinaria prevede che le elezioni comunali si svolgano in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno quando il mandato scade nel primo semestre dell’anno. La data precisa dovrà essere stabilita con gli atti previsti dalla normativa elettorale.

Per Cesenatico, dunque, ci sono ancora diversi mesi per completare il quadro. Il Pd ha già messo sul tavolo il proprio candidato; il centrodestra deve invece ancora sciogliere il nodo principale.

Il nome entro dicembre?

Se l’attuale percorso dovesse essere confermato, l’obiettivo potrebbe essere quello di arrivare alla scelta del candidato entro la fine del 2026, per poi avviare con maggiore intensità la campagna elettorale nei primi mesi del 2027.

Al momento, però, nessuna candidatura del centrodestra è ufficiale. La partita resta quindi aperta.