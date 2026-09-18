Di Battista, “finalmente sono a casa”

Alessandro Di Battista annuncia sul suo profilo instagram di essere uscito dal Policlinico Gemelli, e di essere tornato a casa.
Si trovava ricoverato al Gemelli dopo il rientro in Italia, da Cuba.
Il messaggio
Il post su instagram, che lo ritrae con l’amico e presidente dell’associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe, recita: “Sto molto meglio e finalmente sono a casa! Grazie ai medici e al personale del Policlinico Gemelli di Roma e grazie a tutti voi per l’affetto che ho sentito ogni giorno. Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare”.