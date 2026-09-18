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Gerry Scotti a Cesenatico: la foto dal porto

Anna Budini18 Settembre 2026
gerri scotti a cesenatico

Gerry Scotti è stato a Cesenatico. A testimoniarlo è una fotografia pubblicata sui suoi canali social, nella quale il noto conduttore televisivo ha immortalato il porto canale di Cesenatico.

gerry scotti

La foto dal porto canale

Nello scatto si riconosce il porto canale, uno dei luoghi simbolo della città. A corredo della fotografia, Scotti ha scritto semplicemente: “Canale…”.

Un’immagine che conferma dunque la sua presenza in città, anche se non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla visita o sui motivi che lo hanno portato a Cesenatico.

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Anna Budini

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

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