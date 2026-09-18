Gerry Scotti a Cesenatico: la foto dal porto

Gerry Scotti è stato a Cesenatico. A testimoniarlo è una fotografia pubblicata sui suoi canali social, nella quale il noto conduttore televisivo ha immortalato il porto canale di Cesenatico.
La foto dal porto canale
Nello scatto si riconosce il porto canale, uno dei luoghi simbolo della città. A corredo della fotografia, Scotti ha scritto semplicemente: “Canale…”.
Un’immagine che conferma dunque la sua presenza in città, anche se non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla visita o sui motivi che lo hanno portato a Cesenatico.