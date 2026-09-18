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La battana “Quinto” messa in acqua per sostituire un’altra imbarcazione in restauro

Redazione18 Settembre 2026
battana quinto messa in acqua

Una storica imbarcazione, la battana “Quinto”, nota per essere stata utilizzata per la tradizionale pesca alla “tratta”, ha fatto il suo ingresso al Museo della Marineria – sezione galleggiante.

Lavori in corso e sostituzioni

Il trasferimento si è reso necessario per motivi logistici. Attualmente, infatti, una delle battane normalmente presenti al Museo della Marineria è temporaneamente sottoposta a lavori di restauro.

Per garantire comunque la presenza dell’imbarcazione in acqua, la battana Quinto è andata a sostituire quella interessata dagli interventi.

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