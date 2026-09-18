Il Gran Premio Nuvolari sbarca a Cesenatico: stasera le auto storiche al Grand Hotel Da Vinci

Rombi d’altri tempi sul lungomare. Questa sera Cesenatico accoglie l’arrivo della prima tappa del Gran Premio Nuvolari, la gara internazionale di regolarità per auto d’epoca che ogni anno rende omaggio al “Mantovano Volante”. Teatro della serata sarà il Grand Hotel Da Vinci, in viale Carducci 7, affacciato sul mare.

Da Mantova alla Riviera in una giornata

Il via è stato dato stamattina: venerdì 18 settembre il Gran Premio è partito da Piazza Sordello, cuore di Mantova. La prima tappa ha attraversato la Pianura Padana e gli Appennini, con passaggi da Carpi e dagli autodromi del Mugello e di Imola, per poi raggiungere Cesenatico e chiudersi a Rimini, dove gli equipaggi pernotteranno. Una formula ormai collaudata: già nel 2025 la carovana aveva fatto tappa in città con la prima serata ospitata proprio al Grand Hotel da Vinci.

Trecento equipaggi e oltre un secolo di automobilismo

I numeri della 36ª edizione sono importanti: 300 equipaggi, 1.100 chilometri di percorso, 100 prove cronometrate e 10 prove di media. In gara le vetture costruite dal 1919 al 1946 nella divisione PreWar, quelle dal 1947 al 1976 nella Classic e le Youngtimer dal 1977 al 2000, affiancate da 35 supercar GT moderne. Per chi ama i motori, un’occasione rara per vedere da vicino autentici gioielli su ruote.

Il programma dei prossimi giorni

Domani le auto ripartiranno verso sud: la seconda giornata toccherà Sant’Angelo in Vado, Città di Castello e l’autodromo di Magione, poi Cortona e Arezzo fino a San Marino, con il tradizionale Gala Dinner dedicato a Nuvolari in serata a Rimini. Domenica la Romagna tornerà protagonista: le prove di Meldola, i circuiti cittadini di Forlì e Lugo e la Power Stage in Piazza Ariostea a Ferrara, prima del rientro a Mantova.

Una storia nata nel 1954

Le radici della manifestazione affondano negli anni Cinquanta: nel 1954 gli organizzatori della 1000 Miglia vollero omaggiare il campione, scomparso l’anno prima, facendo passare la corsa da Mantova. La rievocazione moderna è invece curata dal 1991 da Mantova Corse.