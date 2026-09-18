Marco Ligabue porta “Festa di Piazza” al Barrocci Festival di Sant’Angelo di Gatteo

Marco Ligabue apre una nuova serata di musica al Barrocci Festival

Dopo le prime serate che hanno già fatto registrare grande affluenza, il Barrocci Festival di Sant’Angelo di Gatteo si prepara a un nuovo appuntamento con la musica dal vivo. Lunedì 21 settembre, sul palco dell’Arena Barrocci, salirà Marco Ligabue con il suo “Festa di Piazza – Tour 2026”. Il concerto prenderà il via alle 21.30, a ingresso libero.

Il tour, che sta toccando diverse piazze italiane, nasce con un’idea precisa: costruire uno spettacolo pensato apposta per la dimensione della piazza, dove il repertorio di Marco Ligabue si intreccia con alcuni dei nomi più importanti della musica d’autore italiana.

Una scaletta che attraversa generazioni diverse

Da Luciano Ligabue a Fabrizio De André, passando per Lucio Battisti, Francesco De Gregori e Rino Gaetano: la serata alterna brani propri a classici conosciuti e trasversali, capaci di parlare tanto a chi quelle canzoni le ha vissute quanto a chi le sta scoprendo solo ora. È un concerto dal taglio rock d’autore, energico e diretto, costruito soprattutto sul rapporto diretto con il pubblico.

Ad accompagnare Marco Ligabue ci sarà la formazione storica: Jonathan Gasparini alla chitarra, Leonardo Cavalca alla batteria e Jack Barchetta al basso.

Quando la musica diventa impegno civile

Il legame con il pubblico non si esaurisce sul palco. Nel percorso artistico di Marco Ligabue l’attenzione ai temi sociali è una costante, e la musica finisce spesso per trasformarsi in uno strumento per sensibilizzare e coinvolgere le persone su questioni concrete. È un’impostazione che trova naturale continuità con lo spirito del Barrocci Festival, una manifestazione che da sempre affianca alla musica un’attenzione particolare alla dimensione comunitaria.

Spazio anche ai brani di “M.A.P.S.”

Nel corso della serata non mancheranno pezzi tratti da “M.A.P.S. – Manuale Alternativo Per Sentire”, l’album pubblicato a fine 2025. Un lavoro diviso in due parti – “La Geografia del Mondo Esterno” e “La Geografia Interiore” – che affronta temi come il rapporto con la natura, l’ecologia, l’amore, la nostalgia e la ricerca di sé.

L’impegno per le eccellenze emiliano-romagnole

Accanto alla musica, Marco Ligabue porta avanti da anni un progetto di valorizzazione del territorio. Dal 2021 è Ambasciatore delle 45 DOP e IGP dell’Emilia-Romagna insieme ad Andrea Barbi, con cui ha realizzato lo showcase teatrale “Salutami tuo fratello”, ispirato all’omonimo libro pubblicato nello stesso anno. Il progetto, nato in collaborazione con l’Assessorato all’Agricoltura della Regione, è arrivato anche a Bruxelles, con una serata all’Istituto Italiano di Cultura nell’ambito della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo.

Informazioni pratiche

L’area gastronomica del festival sarà attiva dalle 19, mentre per raggiungere l’Arena Barrocci sarà disponibile un bus navetta gratuito. Il programma completo del Barrocci Festival e i relativi aggiornamenti sono consultabili sui canali ufficiali della manifestazione.