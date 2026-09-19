Waterfront di Ponente: al via i lavori per completare la riqualificazione

Da lunedì ricominciano i lavori per la riqualificazione del Waterfront di Ponente con le operazioni che riguarderanno via Colombo nel tratto compreso tra il Canale Tagliata e l’incrocio con via Magellano. L’asse stradale verrà completamente rivoluzionato con nuovi marciapiedi, la realizzazione di una pista ciclabile, arredi e verde pubblico per cambiare ulteriormente il volto di un quartiere strategico di Cesenatico. L’investimento totale per questo stralcio è di 1.7 milioni di euro.

I lavori già effettuati

Dopo la realizzazione completa di tutto il sistema fognario – che il quartiere attendeva da oltre 50 anni – nell’estatr 2025 si è festeggiata l’inaugurazione del primo stralcio dei lavori per il Waterfront di Ponente. Si è arrivati alla conclusione della completa riqualificazione del Canale Zadina e dei due accessi al mare di via Cabral e via Diaz che sono diventati percorsi ciclo-pedonali ricchi di dotazioni urbane, illuminazione, spazi per il tempo libero, attrezzature sportive e un vero e proprio corridoio ecologico con specie vegetali d’alto fusto e specie verdi basse arbustive autoctone per ridurre le isole di calore.

Lo stesso è avvenuto con i due accessi al mare – canale Zadina e via Pinzon – inaugurati nel maggio del 2026. Nell’ottobre scorso sono stati stanziati ulteriori 1.7 milioni di euro che permetteranno di ampliare il progetto riqualificando tutta via Colombo fino all’incrocio con via Magellano: i lavori sono previsti per l’autunno 2026. Durante questo inverno sono già stati effettuati tutti gli scavi su via Colombo per sistemare i sottoservizi e sostituire l’acquedotto – in collaborazione con Hera – in modo da concentrarsi poi solo sulla pavimentazione e sulla parte più estetica.

I lavori sono eseguiti da una l’RTI composta da Cooperativa Braccianti Riminese, Consorzio Imprese Romagnole, Consorzio Edili Artigiani Ravenna. Il progetto è stato realizzato dallo studio “Laprimastanza” di Montiano. L’investimento totale è di 5.404.269,84 euro con il contributo della Regione Emilia-Romagna pari al 75% della spesa ammessa, 4.053.201,63 euro a cui verranno aggiunti, come detto, ulteriori 2.200.000,00 euro

Le parole del sindaco Matteo Gozzoli

“La riqualificazione del Waterfront di Ponente è un esempio di come ha lavorato questa amministrazione negli anni: abbiamo presentato un progetto serio e strutturato grazie al lavoro dei tecnici comunali, abbiamo ottenuto un finanziamento importante – integrato poi per essere ancora più ambiziosi – e poi abbiamo realizzato le opere passo dopo passo, a stralci. Arriviamo con questo ultimo tratto a completare il disegno iniziale a beneficio di una zona nevralgica per tante strutture della filiera ricettiva», spiega il sindaco Matteo Gozzoli.