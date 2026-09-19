Futuro Nazionale, Sandro Lumini alla guida del Comitato di Cesenatico

Il movimento politico Futuro Nazionale, fondato da Roberto Vannacci, consolida la propria presenza a Cesenatico con la nascita del Comitato 2105 Cesenatico. A rappresentarlo è Sandro Lumini, ingegnere meccanico di 61 anni, che dal 1996 lavora in Ferrari.

Il gruppo guarda già alle prossime elezioni amministrative di Cesenatico, anche se per il momento mantiene aperto il confronto sulle possibili alleanze e attende le indicazioni dei vertici nazionali.

Il comitato e la corsa alle amministrative

“Finché non avvengono accordi e direttive dal nazionale ci guardiamo intorno”, spiega Lumini, raccontando il lavoro avviato sul territorio.

Secondo quanto riferito dal rappresentante del comitato, a Cesenatico ci sarebbero attualmente circa 70 tesserati a Futuro Nazionale. Il gruppo ha iniziato a organizzare banchetti già dall’inizio di agosto e sta lavorando alla costruzione di una propria lista in vista delle comunali.

“Stiamo creando la nostra lista, lavoriamo per organizzare incontri e proviamo a costruirci una lista che permetta di coprire tutte le categorie di Cesenatico: albergatori, bagnini, campagna…”.

Il movimento aveva già iniziato la propria attività pubblica in città ad agosto, con banchetti dedicati al tesseramento e alla raccolta di firme sulle proposte legate alla sicurezza. In quell’occasione il gruppo aveva lasciato aperta anche la possibilità di un’alleanza in vista delle amministrative.

“Possibile una coalizione di centrodestra”

Sul piano politico, Lumini guarda anche all’ipotesi di un’eventuale coalizione di centrodestra. “A livello nazionale ci danno al 10%, potremmo essere una forza non trascurabile in un’ipotetica coalizione di centrodestra”, sostiene il rappresentante del Comitato 2105.