Cesenatico protagonista sulla tv croata HRT

In questi giorni Cesenatico è al centro delle riprese di HRT – Hrvatska radiotelevizija, la televisione pubblica croata, arrivata in città per realizzare una puntata di “More”, trasmissione dedicata al mare e alla vita lungo le coste dell’Adriatico, condotta dalla giornalista Isabelle Vidajic.

Il programma, il cui titolo in croato significa proprio “mare”, racconta realtà, persone e attività legate all’ambiente marino, dalla pesca al turismo, dalla cultura marinara agli sport acquatici, fino all’enogastronomia e alle esperienze di chi vive quotidianamente il rapporto con il mare.

Dalla tradizione marinara alle nuove attività

Il viaggio televisivo di HRT a Cesenatico parte dalla storia e dall’identità della città. Tra gli incontri ci sono quelli con la guida turistica Dalia Casali e con Davide Gnola, direttore del Museo della Marineria di Cesenatico, alla scoperta del porto canale leonardesco, uno dei simboli della città.

Le telecamere si sono spostate anche nel quartiere Valona, caratterizzato dalle tradizionali insegne a vela sulle case dei pescatori, per raccontare un altro elemento della cultura marinara cesenaticense.

Il percorso prosegue al mercato ittico e alla sede di Cesenatico dell’Università di Bologna, dove viene presentato il corso dedicato all’acquacoltura e all’igiene delle produzioni ittiche.