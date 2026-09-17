Futuro Nazionale presenta il nuovo Comitato di Cesenatico

Sabato 19 settembre, dalle 15 alle 19, il nuovo Comitato di Cesenatico di Futuro Nazionale sarà presente sul porto canale di Cesenatico, nei pressi della biblioteca, con un gazebo dedicato alla presentazione dell’organizzazione.

L’iniziativa sarà l’occasione per far conoscere ai cittadini la nuova realtà locale, nata con l’obiettivo di avviare la propria presenza sul territorio e incontrare il pubblico.

Durante il pomeriggio, i rappresentanti del comitato saranno a disposizione per illustrare il progetto e raccogliere eventuali informazioni, adesioni e confrontarsi con le persone interessate.