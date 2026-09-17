Gatteo in Sport torna il 19 settembre, la quarta edizione dell’Open Day fa tappa in piazza Fracassi

Sabato 19 settembre torna Gatteo in Sport

Piazza Fracassi, a Sant’Angelo di Gatteo, si trasforma per un pomeriggio in un grande campo sportivo a cielo aperto. Sabato 19 settembre, dalle 14 alle 18, va in scena la quarta edizione di “Gatteo in Sport”, l’Open Day che il Comune organizza insieme alle realtà sportive del territorio per avvicinare bambini e ragazzi alle discipline praticabili in zona. L’iniziativa è pensata per gli studenti delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, ma resta aperta a tutte le famiglie che vogliono trascorrere il pomeriggio tra prove pratiche, giochi e scoperta.

A coordinare il lavoro delle società sportive è l’A.S.D. Polisportiva Sidermec – F.lli Vitali, in collaborazione diretta con l’amministrazione comunale.

Quattordici associazioni in piazza

Il numero delle realtà coinvolte racconta bene la dimensione dell’evento: quest’anno saranno presenti 14 associazioni sportive e non del territorio, ognuna con il proprio spazio dedicato per far provare la propria disciplina.

A.S.D. Polisportiva Sidermec – F.lli Vitali, A.S.D. Budokan, Accademia della Spada Rubicone A.S.D., Circolo ChaKra A.P.S., Maretennis ASD, Polisportiva Fiumicinese, Rubicone in Volley – Next Volley, Associazione il Barroccio di San Michele, Gruppo Scout Gatteo, Diamonds Minibasket Academy, Idea Volley, Antonio & Giada Danza, Futsal Gatteo e Avis Gatteo.

Tra le attività proposte dell’iniziativa figurano bici, karate, tennis, scherma, yoga, volley, atletica, basket, barrocci, scout, danza e calcio: un ventaglio ampio che permette ai più piccoli di orientarsi tra sport individuali e di squadra nello stesso pomeriggio.

Il Passaporto dello Sport, tappa dopo tappa

Il ritrovo è fissato per le 14 in piazza Fracassi, dove l’Info Point curato da Avis Gatteo accoglierà i partecipanti. Per prendere parte alle attività è necessaria la liberatoria firmata da un genitore, disponibile direttamente sul volantino dell’iniziativa: una volta consegnata, ogni bambino riceve il “Passaporto dello Sport”, il libretto che lo accompagnerà lungo il percorso tra le varie discipline.

Ad ogni attività provata corrisponde un timbro sul passaporto. Chi riesce a raccoglierli tutti può ritirare, a fine pomeriggio, un gadget ricordo della manifestazione: un piccolo incentivo che, negli anni, ha spinto molti ragazzi a non fermarsi al primo sport provato ma a girare l’intera piazza.

Musica e interviste con Radio Gamma

A tenere compagnia al pubblico ci pensa Radio Gamma, che cura il punto musicale della giornata, mentre uno speaker accompagnerà l’intero pomeriggio con interviste alle associazioni presenti e alle autorità, alternando racconto sportivo e momenti di intrattenimento per le famiglie in piazza.

Informazioni utili

La partecipazione a “Gatteo in Sport” è gratuita, dalle 14 alle 18 di sabato 19 settembre in piazza Fracassi a Sant’Angelo di Gatteo. L’età minima consigliata è 5 anni. Per informazioni è possibile contattare la Biblioteca Ceccarelli al numero 0541 932377 o l’URP al numero 0541 935521, oppure consultare il sito del Comune di Gatteo.