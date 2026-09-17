Vandali in spiaggia: danneggiata la torretta di salvataggio nella zona Colonia Agip

Atti vandalici in spiaggia: presa di mira la torretta di salvataggio alla Colonia Agip

Un amaro risveglio e una dimostrazione di profonda inciviltà quella che si è presentata questa mattina agli occhi del marinaio di salvataggio in servizio al presidio situato di fronte alla Colonia Agip. Al momento di prendere servizio, l’operatore ha dovuto fare i conti con i segni evidenti di un atto vandalico consumato durante la notte, che ha compromesso l’operatività di presidi fondamentali per la sicurezza dei bagnanti. (Nella foto di repertorio la zona colpita)

Strumenti di soccorso messi fuori uso e degrado al presidio

I danni riscontrati riguardano diversi elementi della postazione. I pannelli pubblicitari laterali della struttura sono stati spezzati, mentre la catena di sicurezza che ancorava il moscone di salvataggio alla torretta è stata forzata e rotta. I remi dell’imbarcazione e le bandiere utilizzate per segnalare le condizioni meteo-marine sono stati divelti e gettati a distanza.

A rendere ancora più amaro il quadro è lo stato di degrado in cui è stata lasciata l’area circostante. Il sacco per la raccolta dei rifiuti, posizionato in autonomia dal personale di salvataggio per offrire un servizio di decoro e pulizia ai turisti, è stato aperto e il suo contenuto disperso lungo tutto il punto di osservazione. Il pianale in legno della torretta, inoltre, presentava i segni inequivocabili di essere stato utilizzato come un orinatoio a cielo aperto.

Mezz’ora per il ripristino: la postazione torna pienamente operativa

Si tratta di un episodio grave, non soltanto per il gesto incivile in sé, ma soprattutto perché va a intaccare dotazioni destinate all’emergenza e al soccorso in mare. Dover dedicare oltre mezz’ora di lavoro a inizio turno per ripulire, igienizzare e ripristinare la funzionalità della struttura rappresenta un ostacolo ingiustificato per chi si occupa della tutela della collettività.

Grazie al pronto intervento di chi presidia quel tratto di arenile, la torretta è stata celermente risistemata e riportata alle condizioni di piena efficienza, garantendo il regolare svolgimento del servizio di salvamento per tutta la giornata.