Truffa a Cesenatico, falsi volontari dei Vigili del Fuoco chiedono soldi a domicilio

Una segnalazione mette in guardia i cittadini di Cesenatico da possibili tentativi di truffa effettuati da persone che si presenterebbero a domicilio chiedendo denaro a nome dei Vigili del Fuoco Volontari.
A lanciare l’allarme è l’Associazione Sostenitori dei Vigili del Fuoco Volontari di Cesenatico, che precisa di non essere coinvolta nelle richieste e invita a prestare particolare attenzione sulle pagine social.
Richieste di denaro a domicilio
Secondo quanto segnalato, alcune persone starebbero passando porta a porta chiedendo soldi a nome dei Vigili del Fuoco Volontari di Cesenatico.
L’associazione chiarisce però di non effettuare questo tipo di raccolta di denaro a domicilio e invita quindi i cittadini a non effettuare pagamenti nel caso di richieste di questo genere.
L’invito a verificare prima di pagare
In presenza di persone che si presentano alla porta chiedendo contributi o denaro, l’invito è a verificare sempre direttamente con il Distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari di Cesenatico o con l’Associazione Sostenitori prima di consegnare somme di denaro.
L’associazione ringrazia inoltre i cittadini che hanno segnalato gli episodi e invita a comunicare eventuali ulteriori casi, così da poter mantenere alta l’attenzione sul fenomeno.