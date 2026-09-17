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Truffa a Cesenatico, falsi volontari dei Vigili del Fuoco chiedono soldi a domicilio

Anna Budini17 Settembre 2026
soldi

Una segnalazione mette in guardia i cittadini di Cesenatico da possibili tentativi di truffa effettuati da persone che si presenterebbero a domicilio chiedendo denaro a nome dei Vigili del Fuoco Volontari.

A lanciare l’allarme è l’Associazione Sostenitori dei Vigili del Fuoco Volontari di Cesenatico, che precisa di non essere coinvolta nelle richieste e invita a prestare particolare attenzione sulle pagine social.

Richieste di denaro a domicilio

Secondo quanto segnalato, alcune persone starebbero passando porta a porta chiedendo soldi a nome dei Vigili del Fuoco Volontari di Cesenatico.

L’associazione chiarisce però di non effettuare questo tipo di raccolta di denaro a domicilio e invita quindi i cittadini a non effettuare pagamenti nel caso di richieste di questo genere.

L’invito a verificare prima di pagare

In presenza di persone che si presentano alla porta chiedendo contributi o denaro, l’invito è a verificare sempre direttamente con il Distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari di Cesenatico o con l’Associazione Sostenitori prima di consegnare somme di denaro.

L’associazione ringrazia inoltre i cittadini che hanno segnalato gli episodi e invita a comunicare eventuali ulteriori casi, così da poter mantenere alta l’attenzione sul fenomeno.

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Anna Budini

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

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