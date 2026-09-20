Camion dei rifiuti in fiamme a Cesenatico

Incendio nel pomeriggio di oggi (domenica 20 settembre) a Cesenatico, dove un camion compattatore adibito al trasporto di rifiuti ha preso fuoco in via Saltarelli.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco di Cesenatico e Cesena, impegnate nelle operazioni di spegnimento e nella successiva bonifica dell’area.

Le squadre sono riuscite a contenere le fiamme, evitando che l’incendio si propagasse all’intero mezzo.

Nessun ferito

L’intervento ha permesso di mettere sotto controllo la situazione senza conseguenze per le persone. Non si registrano infatti feriti.

Restano da chiarire le cause che hanno provocato l’incendio del camion compattatore.