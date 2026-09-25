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Ristornate Le Felloniche festeggia i 90 anni di attività: arriva la prima Festa dell’Uva

Giulia Zannetti25 Settembre 2026
Le Folloniche

Una nuova formula per i 90 anni di attività

Domenica 27 settembre sarà una giornata di immersione totale nella Romagna delle tradizioni ma anche delle innovazioni, del buon cibo, del buon vino, della bella musica e della buona compagnia nella bellezza di un grande parco. Verrete anche voi alla Festa dell’Uva e del territorio al Ristorante Le Felloniche di Longiano?

La festa si veste di una nuova formula per festeggiare i 90 anni del locale con la stessa gestione famigliare, quattro generazioni dedicate alla ristorazione e al piacere della convivialità.

  • Le Folloniche
  • Le Folloniche

Cosa troverai

Ci saranno dieci cantine e ottimi produttori locali.

Potrete degustare:

-i  deliziosi formaggi della Fossa dell’Abbondanza di Roncofreddo;

-invitanti salumi e affettati del  Salumificio Delvecchio;

-i vini delle cantine del territorio.

E mentre i calici si riempiono e le papille si sollazzano, il Trio Agricolo, ovvero i mitici Luca, Alfonso e Giorgio, accompagnerà la giornata con la sua musica folk romagnola, per cantare e per ballare.Tutto questo per una festosa domenica d’autunno piena di gusto e allegria.

  • La festa dell uva, le folloniche
  • La festa dell uva, le folloniche

Maggiori dettagli

Si può scegliere come vivere questa esperienza in completa libertà.

Si possono prenotare il pranzo o la cena, oppure venire per l’aperitivo, farsi comunque un bel giro di degustazioni e ascoltare la musica nel pomeriggio.

Pranzo dalle 12,30. Cena dalle 19. Dalle  15 a orario di cena Festa dell’Uva nel parco del ristorante.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

☎️ 0547 665044

📲 393 8575933

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