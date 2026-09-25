Ristornate Le Felloniche festeggia i 90 anni di attività: arriva la prima Festa dell’Uva

Domenica 27 settembre sarà una giornata di immersione totale nella Romagna delle tradizioni ma anche delle innovazioni, del buon cibo, del buon vino, della bella musica e della buona compagnia nella bellezza di un grande parco. Verrete anche voi alla Festa dell’Uva e del territorio al Ristorante Le Felloniche di Longiano?

Cosa troverai

Ci saranno dieci cantine e ottimi produttori locali.

Potrete degustare:

-i deliziosi formaggi della Fossa dell’Abbondanza di Roncofreddo;

-invitanti salumi e affettati del Salumificio Delvecchio;

-i vini delle cantine del territorio.

E mentre i calici si riempiono e le papille si sollazzano, il Trio Agricolo, ovvero i mitici Luca, Alfonso e Giorgio, accompagnerà la giornata con la sua musica folk romagnola, per cantare e per ballare.Tutto questo per una festosa domenica d’autunno piena di gusto e allegria.