Ristornate Le Felloniche festeggia i 90 anni di attività: arriva la prima Festa dell’Uva

Una nuova formula per i 90 anni di attività
Domenica 27 settembre sarà una giornata di immersione totale nella Romagna delle tradizioni ma anche delle innovazioni, del buon cibo, del buon vino, della bella musica e della buona compagnia nella bellezza di un grande parco. Verrete anche voi alla Festa dell’Uva e del territorio al Ristorante Le Felloniche di Longiano?
La festa si veste di una nuova formula per festeggiare i 90 anni del locale con la stessa gestione famigliare, quattro generazioni dedicate alla ristorazione e al piacere della convivialità.
Cosa troverai
Ci saranno dieci cantine e ottimi produttori locali.
Potrete degustare:
-i deliziosi formaggi della Fossa dell’Abbondanza di Roncofreddo;
-invitanti salumi e affettati del Salumificio Delvecchio;
-i vini delle cantine del territorio.
E mentre i calici si riempiono e le papille si sollazzano, il Trio Agricolo, ovvero i mitici Luca, Alfonso e Giorgio, accompagnerà la giornata con la sua musica folk romagnola, per cantare e per ballare.Tutto questo per una festosa domenica d’autunno piena di gusto e allegria.
Maggiori dettagli
Si può scegliere come vivere questa esperienza in completa libertà.
Si possono prenotare il pranzo o la cena, oppure venire per l’aperitivo, farsi comunque un bel giro di degustazioni e ascoltare la musica nel pomeriggio.
Pranzo dalle 12,30. Cena dalle 19. Dalle 15 a orario di cena Festa dell’Uva nel parco del ristorante.
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
☎️ 0547 665044
📲 393 8575933