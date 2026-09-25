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Cesenatico, tra mare e tradizione: torna “Il Pesce fa Festa”

Giulia Zannetti25 Settembre 2026
pesce fa festa 2025

A Cesenatico l’autunno profuma di mare e di tradizione.

Dal 29 ottobre al 2 novembre 2026, l’attesissima edizione de Il Pesce fa Festa: l’appuntamento che ogni anno richiama migliaia di visitatori per celebrare il pescato dell’Adriatico e la cucina marinara romagnola.

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pesce fa festa 2025

Il programma

Stand gastronomici: a partire dalla cena di giovedì 29 ottobre al pranzo di lunedì 2 novembre;

Mercatino: dal 30 ottobre al 2 novembre fino alla sera.

Quattro giorni tra sapori di mare, tradizione, convivialità e voglia di stare insieme!

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