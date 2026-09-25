Pizza, Cilento e Romagna si incontrano a Sala

Due territori, due tradizioni gastronomiche e un unico impasto di passione. È stato questo il filo conduttore della serata “Dall’orto al forno”, andata in scena mercoledì 23 settembre a Pizza Family di Sala di Cesenatico, dove la cucina cilentana e quella romagnola si sono incontrate in un menù a quattro mani.

Accanto al padrone di casa Andrea Vallorani ha lavorato Cristian Santomauro, arrivato per la prima volta in Romagna dal Cilento portando con sé prodotti identitari, ricette e tradizioni della sua terra.

Dal Cilento alla Romagna

Pomodoro quarantino, alici di Menaica e cacioricotta di capra, Presidio Slow Food, sono stati alcuni degli ingredienti arrivati dal Cilento per la serata.

A questi si sono affiancati i prodotti della realtà agricola dei Vallorani, con gli ortaggi coltivati a km zero, e le diverse interpretazioni della pizza proposte dai due pizzaioli.

Protagonista è stata l’ammaccata cilentana, proposta in due versioni, alla quale si sono aggiunte una pizza alla pala e una pizza al tegamino in versione romagnola.

A completare il menù, le birre del birrificio Amarcord di Rimini.

L’ammaccata e la riscoperta della tradizione

Santomauro ha scelto di lasciare una laurea in ingegneria per seguire la propria passione per la pizza e dedicarsi al recupero dell’antica tradizione dell’ammaccata cilentana.

Un percorso che, partendo dalla pizza, punta a coinvolgere l’intera filiera agricola, attraverso il recupero e la valorizzazione delle materie prime del territorio.

La serata a Pizza Family di Cesenatico è stata così anche un’occasione per raccontare il legame tra pizza, agricoltura e territorio, mettendo a confronto prodotti e tecniche differenti.

Una serata nel segno del territorio

Più che una sfida tra due tradizioni, l’appuntamento ha rappresentato un incontro tra Cilento e Romagna, costruito attraverso ingredienti, farine, ortaggi e prodotti legati alle rispettive terre.

Il risultato è stato un menù nel quale le due culture gastronomiche hanno trovato un punto d’incontro, con la pizza come elemento comune e il territorio protagonista.