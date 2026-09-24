Il ponte del gatto quanti elefanti pesa?

Il peso record della struttura del ponte del gatto

Le componenti in acciaio che costituiranno l’ossatura del nuovo Ponte del Gatto sono imponenti. E non solo alla vista. Il loro peso è imponente, si parla di ben 180 tonnellate, come un cubo di 2,8 metri di ferro. Una cifra che detta così fa capire quanto siano importanti, ma val la pena fare esempi con paragoni concreti in grado di far intuire quanto sia strutturale l’intervento al ponte del gatto.

Elefanti

Per capire quante sono 180 tonnellate in elefanti, dobbiamo considerare il peso medio di un elefante adulto. Un elefante africano adulto pesa mediamente tra le 5 e le 6 tonnellate (i maschi più grandi possono arrivare anche a 7 tonnellate). Prendendo come riferimento un elefante medio di 6 tonnellate: 180 diviso 6 fa esattamente 30 elefanti. Se consideriamo elefanti leggermente più piccoli (circa 5 tonnellate), arriviamo a 36 elefanti. In sintesi, 180 tonnellate corrispondono al peso di circa 30-36 elefanti africani adulti.

Veicoli

Ecco a cosa corrispondono 180 tonnellate in termini di veicoli. Considerando un’auto di medie dimensioni che pesa circa 1,5 tonnellate, 180 tonnellate equivalgono a circa 120 automobili. Un Tir a pieno carico (con un peso massimo consentito in Europa di circa 40 tonnellate), corrisponde a circa 4 camion e mezzo.

Lettini da mare

Considerando che un lettino da spiaggia in allumini pesa mediamente 6-7 chili, 180 tonnellate corrispondono a circa 25.000-30.000 lettini da spiaggia messi tutti insieme; più o meno l’intera dotazione degli stabilimenti balneari di Cesenatico.

Biciclette una di seguito l’altra

Prendendo una bicicletta standard, la sua lunghezza totale (dalla punta della ruota anteriore a quella posteriore) è di circa 1,75 – 1,8 metri. Se mettiamo in fila le nostre 12.000 biciclette si copre una distanza complessiva di ben 21 chilometri. Per renderci conto di dove arriveremmo partendo dal Cesenatico corrisponde a percorrere tutta la costa da Cesenatico arrivando dritto dritto fino a Rimini, oppure spingendosi nell’entroterra verso Savignano e Santarcangelo.

Piadine stratosferiche

Se decidessimo di impilare verticalmente quel milione e quattrocentomila piadine che pesa 180 tonnellate, otterremmo una torre gastronomica da record. Considerando lo spessore medio di una piadina romagnola (circa 4 millimetri), una pila di 1,4 milioni di pezzi raggiungerebbe un’altezza totale di circa 5.600 metri (ovvero 5,6 chilometri di altezza). Il celebre grattacielo della città misura 118 metri. La torre di piadine sarebbe alta quanto quasi 48 grattacieli messi uno sopra l’altro. Supererebbe di gran lunga l’altezza di molte cime celebri delle Alpi e si avvicinerebbe pericolosamente alla quota del Monte Bianco (4.808 metri), superandolo nettamente. Una colonna di carboidrati che sfiorerebbe la stratosfera.