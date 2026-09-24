Longiano, carabinieri arrestano una 43enne: ordine di carcerazione per rapina e porto abusivo di armi

Longiano, i carabinieri arrestano una 43enne: deve scontare quasi tre anni di reclusione

Un ordine di carcerazione, una donna rintracciata nel paese dove vive da tempo e una pena residua che comprende reati commessi a distanza di più di vent’anni l’uno dall’altro. Nella giornata di ieri, 23 settembre, i carabinieri della Stazione di Longiano hanno arrestato una 43enne italiana, in esecuzione di un provvedimento emesso dall’ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica di Rimini.

Il provvedimento e la pena da scontare

L’ordine di carcerazione nasce dall’unificazione di pene concorrenti: due condanne, una dei Tribunali di Rimini e una di quello di Ravenna, sono state riunite in un unico titolo esecutivo. La donna deve scontare una pena residua di 2 anni, 9 mesi e 27 giorni di reclusione, oltre a una multa di 1.166 euro.

I reati contestati

Le condanne riguardano tre episodi. Il più recente è la rapina aggravata, insieme al porto abusivo di armi, commessa a Bellaria Igea Marina, nel Riminese, il 28 gennaio 2025. Il più datato è una falsa testimonianza risalente al luglio 2003 a Ravenna.

Il rintraccio e l’arresto

I militari hanno rintracciato la donna a Longiano, dove ha il proprio domicilio. Concluse le procedure per la sua esatta identificazione e le formalità previste per l’esecuzione del provvedimento, la 43enne è stata accompagnata alla Casa Circondariale di Forlì, dove resterà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per l’espiazione della pena.