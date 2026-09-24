Funghi, a Cesena lo sportello micologico dell’Ausl: controlli gratuiti ogni lunedì mattina

Con l’autunno nel pieno e i boschi dell’Appennino che si riempiono di cercatori, dal 1° ottobre l’Ausl Romagna rafforza la rete degli sportelli micologici. Per chi vive nel Cesenate il punto di riferimento è uno solo: la sede di via Marino Moretti 99, a Cesena.

Dove e quando far controllare il raccolto

Lo sportello è aperto ogni lunedì, dalle 8.30 alle 10. Il servizio è gratuito e affidato a tecnici qualificati, che esaminano i funghi portati dai cittadini e ne certificano la commestibilità. Considerato il calendario, il primo lunedì utile dopo l’avvio è il 5 ottobre. La finestra è breve, quindi conviene organizzarsi per tempo.

Perché non bisogna fidarsi dell’occhio

Il controllo non è un formalità. Il dottor Silvio Cantori, coordinatore dell’Ispettorato Micologico dell’Ausl Romagna, ricorda che «solo una corretta determinazione delle specie fungine effettuata da personale esperto micologo può scongiurare una qualsiasi intossicazione». Il consiglio vale anche per i funghi ricevuti in regalo: prima di portarli in tavola, meglio mostrarli agli esperti.

Le specie tossiche, infatti, possono somigliare molto a quelle buone, e le conseguenze di un errore rischiano di essere gravissime. Per questo l’Ausl definisce gli sportelli una risorsa chiave di prevenzione sanitaria, pensata per vivere la raccolta in sicurezza.

Informazioni sugli ispettorati micologici e sulla raccolta sicura sono disponibili sul sito dell’Ausl Romagna, alla pagina dedicata ai controlli sui funghi.