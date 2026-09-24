Incidente in via Magrini a Cesenatico

Incidente nella via che porta al Mercato Ittico

C’è stato un incidente nel primo pomeriggio a Cesenatico. Il tratto è quello di Viale Magrini tra la rotonda con l’ancora adiacente il bar Luison e il ristorante Da quei ragazzi. Coinvolte un’auto e una moto. Sul posto l’ambulanza del 118 con infermiere e soccorritore a bordo. Non è presente l’automedica; ciò fa capire che, con molta probabilità, sono sufficienti gli accertamenti dei parametri (pressione, frequenza cardiaca e saturazione) e che gli organi vitali non sono stati compromessi. Presenti anche gli agenti di polizia locale per la gestione del traffico e il rilievo del sinistro. Il traffico potrebbe subire qualche rallentamento. La zona è un accesso al mercato ittico con via vai di camion per e dal mercato.