Rockin’1000, bocciata la targa al Parco Ippodromo

Il consiglio comunale di Cesena ha respinto oggi pomeriggio (giovedì 24 settembre), la mozione presentata dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, attraverso il consigliere Giorgio Zanotti, per realizzare un segno commemorativo permanente dedicato a Rockin’1000 nel Parco Urbano dell’Ippodromo, proprio nel luogo in cui il 26 luglio 2015 mille musicisti si esibirono insieme dando vita a un progetto diventato conosciuto in tutto il mondo.

La proposta prevedeva la realizzazione di una targa o di un monumento dedicato a Rockin’1000 e anche l’ipotesi di rinominare l’area “Parco dei Mille”.

Il ricordo del 26 luglio 2015

Nel corso della discussione in aula, Zanotti ha ricordato le emozioni di quel 26 luglio 2015, ma anche altre occasioni legate a Rockin’1000 alle quali ha partecipato personalmente.

Nel suo intervento ha inoltre letto il discorso pronunciato da Fabio Zaffagnini, ideatore di Rockin’1000, in occasione dell’ultimo evento di Taranto, utilizzandone le parole per spiegare lo spirito alla base del progetto: un’esperienza nata dalla partecipazione di mille musicisti e diventata negli anni un fenomeno musicale internazionale.

La proposta, però, non ha ottenuto il via libera del consiglio comunale.

Il voto in consiglio comunale

Hanno votato contro la mozione il Partito Democratico e Cesena 2024, mentre Popolari per Cesena ha espresso voto favorevole. Il sindaco Enzo Lattuca si è astenuto.

foto social Rockin’1000