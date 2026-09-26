Stop alla tessera elettorale: alle prossime elezioni basterà lo smartphone

La novità
La tessera elettorale in formato digitale, in sostituzione di quella cartacea, è pronta per fare la sua comparsa già dalle prossime elezioni.
E’ stata, infatti, confermata dal ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo, la possibilità di acquisire la tessera in formato digitale: di più, è stata introdotta nell’ambito delle misure di semplificazione della Pubblica Amministrazione.
Le dichiarazioni del ministro
“Prima di luglio abbiamo realizzato una semplificazione molto importante su cui stiamo lavorando adesso dal punto di vista tecnico affinché sia operativa, che è la disponibilità della tessera elettorale digitale. Questa è una semplificazione importante per i cittadini. Con la tessera elettorale digitale basta che ci ricordiamo di portarci dietro lo smartphone e possiamo andare a votare tranquilli” ha spiegato il ministro Zangrillo.