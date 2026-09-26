Stop alla tessera elettorale: alle prossime elezioni basterà lo smartphone

Le dichiarazioni del ministro

“Prima di luglio abbiamo realizzato una semplificazione molto importante su cui stiamo lavorando adesso dal punto di vista tecnico affinché sia ​​operativa, che è la disponibilità della tessera elettorale digitale. Questa è una semplificazione importante per i cittadini. Con la tessera elettorale digitale basta che ci ricordiamo di portarci dietro lo smartphone e possiamo andare a votare tranquilli” ha spiegato il ministro Zangrillo.