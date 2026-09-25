Cesenatico, maxi variazione di bilancio da 4,5 milioni: c’è anche l’Imu Eni

Il Consiglio Comunale approva la variazione di bilancio

Martedì 29 settembre il Consiglio Comunale di Cesenatico sarà chiamato ad approvare una variazione di bilancio che supera complessivamente i 4.500.000 euro, distribuiti tra parte corrente e investimenti. A rendere possibile l’operazione è in gran parte l’avanzo di bilancio generato dal pagamento, da parte di Eni, dell’Imu sulle piattaforme offshore relativa alle annualità 2012-2015: circa 3.280.000 euro, arrivati nelle casse comunali dopo la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che ha chiuso il contenzioso su quel periodo. Restano ancora aperte, però, le partite relative ad altre annualità, per un valore stimato di circa 14.000.000 di euro.

Gli investimenti: strade, sport, sicurezza e scuole

Il capitolo investimenti raccoglie gli stanziamenti più consistenti. Le manutenzioni di strade e marciapiedi ricevono un’iniezione aggiuntiva di 966.000 euro, mentre 1.800.000 euro sono destinati alla realizzazione del nuovo campo sportivo comunale di Bagnarola. Sul fronte della sicurezza e del controllo del territorio, il Comune stanzia 129.560 euro per il rinnovo di server e software della videosorveglianza e 45.000 euro per una nuova cella di sicurezza della Polizia Locale, resa possibile da un contributo regionale di pari importo.

Trovano posto in variazione anche 1.525.000 euro di contributi della Protezione Civile legati agli eventi meteo del 2025, che finanziano il rifacimento della copertura della scuola media Arfelli (670.000 euro) e il rifacimento di copertura e infissi dello Ial (855.000 euro). A completare il quadro, diversi interventi minori su immobili comunali, impianti sportivi e segnaletica orizzontale.

La parte corrente: scuola, illuminazione pubblica e verde

Sul fronte della spesa corrente, la variazione integra le risorse necessarie a coprire il secondo semestre dell’anno. Il settore scolastico è quello più interessato, con circa 131.000 euro destinati a trasporto degli alunni, mense e servizi collegati. Cresce di ulteriori 380.000 euro la spesa per l’illuminazione pubblica, adeguata all’indicatore fornito dal Ministero, mentre a Cesenatico Servizi vengono assegnate maggiori risorse per le proprie attività: la voce principale riguarda gli interventi sul verde pubblico, per 122.000 euro, di cui 100.000 euro finanziati da uno specifico contributo regionale destinato all’abbattimento di alberi.

Le parole del sindaco Gozzoli e dell’assessore Agostini

Il sindaco Matteo Gozzoli sottolinea l’entità dell’intervento sulle manutenzioni:

«Con questa variazione vengono triplicate le risorse per le manutenzioni, arrivando a 1.500.000 euro. Con il primo stralcio del nuovo campo sportivo di Bagnarola andiamo verso lo sport e l’aggregazione, senza dimenticare il tema della sicurezza con il software di videosorveglianza e la cella di sicurezza. Siamo contenti che rimangano in linea le entrate dagli oneri di urbanizzazione, segno che il PUG — nonostante la congiuntura economica poco favorevole e gli alti costi dei materiali — ha consolidato la possibilità di nuovi interventi rigenerativi in modo diffuso in tutto il territorio».

L’assessore al Bilancio Jacopo Agostini collega la manovra alla chiusura del contenzioso con Eni: «Abbiamo ricevuto il pagamento di Eni per le annualità dal 2012 al 2015 e mettiamo un punto a questo capitolo, “liberando” così delle risorse che possiamo subito far ricadere sulla città, con progetti e interventi già pronti. Questa variazione impatta sia sulla parte corrente che sulla parte di investimenti e andiamo a intercettare le necessità di settori diversi, mantenendo ancora capacità di intervento per la parte finale dell’anno».