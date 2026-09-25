Ospedale Bufalini Cesena: lavori all’elisuperficie, l’elisoccorso si sposta in Technogym

I lavori
Lunedì 28 settembre inizieranno i lavori di manutenzione e ripristino della pavimentazione dell’elisuperficie dell’ospedale Bufalini Cesena. Per consentire lo svolgimento degli interventi, l’area rimarrà chiusa al volo per circa due settimane.
L’alternativa
Il servizio di elisoccorso del 118 Romagna Soccorso non subirà alcuna interruzione. Per tutta la durata dei lavori, i velivoli utilizzeranno la piazzola privata della Technogym, situata in via Calcinaro.
All’azienda, da sempre attenta alle esigenze del territorio, va un sentito ringraziamento per la generosa disponibilità e la preziosa collaborazione per la continuità di un servizio così importante per la comunità.