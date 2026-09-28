Il condizionatore e la bolletta di agosto: quanto pesa davvero il caldo

Il 5 agosto il PUN Index rilevato dal Gestore dei Mercati Energetici ha toccato 207,84 euro per megawattora, il 7% in più rispetto al giorno precedente e il valore più alto dalla fine del 2022. Nella settimana fra il 27 luglio e il 2 agosto la media all’ingrosso era già a 177,16 euro. Sul fronte finale, l’Istat ha registrato a luglio un aumento annuo del 14,9% per gli energetici regolamentati e del 10,6% per quelli del mercato libero, in un mese di inflazione ferma al 2,8%.

Dietro quei numeri c’è soprattutto il caldo. Terna ha misurato il 15 luglio un picco di domanda di 57.985 megawatt fra le 15 e le 16, a poco più di due gigawatt dal record del luglio 2015, e a giugno la richiesta nazionale aveva toccato 28.034 gigawattora, il valore più alto per quel mese negli ultimi dieci anni. Il raffrescamento domestico è una quota rilevante di quella curva. E se da un lato va detto che avere un impianto in salute è fondamentale per garantire efficienza di funzionamento, è altrettanto vero che la verifica da fare è sul contratto in essere: rivolgersi a un comparatore come Facile.it, che oltre al confronto tra i fornitori riserva anche un programma fedeltà che premia con buoni acquisto da 50€, permette di confrontare le tariffe luce e gas disponibili e leggere il prezzo effettivo applicato al chilowattora permette di capire quanta parte della bolletta di agosto dipende dal condizionatore e quanta dalla fornitura. Ma andiamo con ordine e cerchiamo di fare un po’ di chiarezza.

Da 9.000 BTU a chilowattora: quanto costa un’ora di fresco

Un mono-split da 9.000 BTU dichiara una resa frigorifera di circa 2,64 chilowatt: i BTU per ora misurano il calore sottratto all’ambiente, non l’elettricità consumata. Quanta ne assorbe dipende dall’efficienza della macchina. Una unità inverter di classe elevata, con indice stagionale attorno a 8,5, assorbe in media circa 0,31 chilowatt, cioè poco più di 0,3 chilowattora ogni ora di funzionamento. Un vecchio apparecchio on/off, che lavora sempre a piena potenza e si spegne al raggiungimento della temperatura, si colloca su un’efficienza stagionale vicina a 2,8: circa 0,94 chilowatt assorbiti, tre volte tanto.

Al prezzo del terzo trimestre 2026 per i clienti vulnerabili in tutela, che ARERA ha fissato a 0,3163 euro per chilowattora dopo un rialzo del 4,6%, la differenza si legge subito. L’inverter costa attorno a 10 centesimi l’ora, il vecchio split circa 30. Su una stagione di sei ore al giorno per cento giorni, il primo consuma poco meno di 190 chilowattora, per una spesa vicina ai 60 euro; il secondo supera i 560 chilowattora e i 175 euro. Con due split accesi, il divario stagionale supera i duecento euro. Il consumo annuo stampato sull’etichetta è invece calcolato su 350 ore convenzionali: in un’estate con notti che a luglio non sono scese sotto i 25 gradi, quelle ore si esauriscono a metà agosto.