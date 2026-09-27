Scontro frontale a Cesenatico, donna estratta dall’auto

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi (domenica 27 settembre), a Cesenatico, dove due automobili sono rimaste coinvolte in uno scontro frontale.

L’incidente è avvenuto intorno alle 18 in via Staggi. Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Cesenatico.

Donna estratta dall’abitacolo

I Vigili del Fuoco hanno operato per consentire l’uscita dall’abitacolo di una donna rimasta all’interno di uno dei veicoli coinvolti. Dopo averla estratta dall’auto, i soccorritori hanno proceduto alla messa in sicurezza dell’area interessata dall’incidente.

Sul posto sono intervenuti anche gli operatori del 118, per prestare assistenza sanitaria alle persone coinvolte nel sinistro.

I rilievi della Polizia Locale

Per ricostruire la dinamica dell’incidente e svolgere i rilievi di competenza è intervenuta la Polizia Locale. Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte.