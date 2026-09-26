Operaio cade dal tetto a Gatteo, soccorso dai Vigili del fuoco

Incidente sul lavoro questa mattina (sabato 26 settembre) a Gatteo, dove un operaio è caduto dal tetto al solaio sottostante all’interno di un cantiere in fase di ristrutturazione.

L’intervento è scattato intorno alle 9.50 in via Giovanni Verga, dove sono arrivate le squadre dei Vigili del fuoco di Cesena e Cesenatico.

L’intervento dei Vigili del fuoco

Secondo le prime informazioni, l’operaio è precipitato dal tetto finendo sul solaio sottostante. Nell’impatto ha riportato traumi agli arti superiori e al capo.

I Vigili del fuoco hanno operato insieme al personale sanitario per consentire il trasporto in sicurezza dell’infortunato dal cantiere fino al piano terra, dove è stato affidato alle cure dei sanitari.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.