Basket, Buena Onda: ultima amichevole. Pronti per la prima di campionato

L’ ultima amichevole – il primo quarto Ultima amichevole prima dell’inzio del campionato: la prima giornata sarà venerdì 2 in casa al PalaCesenatico. L’avversario sono gli amici di Titano San Marino, squadra stabilmente in Serie C da varie stagioni e che quest’anno proverà a puntare ad un ottimo piazzamento in un girone difficile come quello emiliano-romagnolo.

Nonostante il primo canestro della gara sia targato Buena Onda, un altro inizio contratto da parte di entrambe le squadre porta ad un primo quarto dove si segna poco. Dopo oltre quattro minuti il tabellone dice soltanto 2-5 in favore dei sammarinesi, che al termine del periodo conducono 10-13. Buona prova difensiva della Buena, con capitan Delvecchio che fa il panico rubando subito 3 palloni (saranno 7 a fine partita), ma che non ha ancora abbastanza lucidità da poter concretizzare gli sforzi fatti in difesa.

La pecca maggiore è la pessima prova ai tiri liberi dei ragazzi di Cesenatico e Cervia, che cominciano con un 3 su 10 per concludere la gara con un non migliore 8/25, dal quale si può solo migliorare.









Secondo quarto Nel secondo quarto si iniziano a vedere degli ottimi lampi, con la difesa che chiude le maglie e l’attacco che muove bene il pallone. La gara diventa più fisica e dura, un ottimo segnale nonostante sia solo preseason, e la Buena Onda va negli spogliatoi in vantaggio 28-23.









Terzo periodo L’inizio di terzo periodo è sulla falsariga del secondo, con i regaz in fiducia e il pallone che circola bene, nonostante qualche sporcizia ancora da rifinire. Il vantaggio raggiunge anche la doppia cifra ma San Marino fa valere l’esperienza nella categoria superiore e piano piano si riavvicina. Al 30′ il tabellone dice 49-44, con il terzo quarto che si conclude in parità.

Gli ultimi 10 minuti sono più caotici, con entrambe le squadre che esauriscono presto il bonus. I sammarinesi fanno vedere di essere venuti a Cesenatico con l’intento di vincere la partita e, grazie anche a qualche invenzione da tre punti, si riportano in vantaggio. La Buena Onda non ci sta e si riporta a contatto grazie ad un paio di giocate di Bertocchi, arrivando a 30 secondi dalla fine sul -3. Una bomba a tempo quasi scaduto degli ospiti sigla però il risultato finale sul 66-73.

Una sconfitta che conta il giusto, perché i ragazzi hanno dimostrato di poter giocare ad armi pari contro una squadra di categoria superiore, facendo vedere una fisicità ed un intensità che raramente troveranno in DR1.









Prima gara di campionato L’appuntamento è ora per la prima giornata di campionato: ci sarà bisogno di un PalaCesenatico gremito per spingere i ragazzi verso il loro primo campionato di DR1. Venerdì 2 ottobre, ore 21 contro Lusa Massa Lombarda.

Buena Onda Basket Club 66-73 Titano San Marino

(10-13, 18-10, 21-21, 17-29)

Delvecchio 16, Sovera 12, Gori, Monticelli 4, Buda 3, Brighi 9, Bonfé 7, Bertocchi 10, Forbicini 2, Lamieri 4, Teodorani, Fontana, Forte, Romanelli. All. Focarelli, Cremonini

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