“Una notte alla…Ceccarelli”: al via le iscrizioni per i più piccoli

L’iniziativa
Da lunedì 28 settembre aprono le prenotazioni per “Una notte alla… Ceccarelli”, l’iniziativa che permetterà ai bambini dalla 2ª alla 5ª elementare di vivere l’esperienza di passare una notte in biblioteca, tra storie fantastiche e i propri libri preferiti.
L’appuntamento, in programma sabato 10 ottobre dalle ore 20.00, aprirà ufficialmente “La Ceccarelli in Festa”, il weekend di iniziative promosso dalla Biblioteca Comunale “G. Ceccarelli” di Gatteo.
Il programma
La serata prenderà il via con l’accoglienza dei bambini e delle bambine nei locali della biblioteca, cui seguirà un momento di lettura animata di storie e racconti, con la teatralizzazione di libri a cura dell’attrice Giulia Baldassari.
Spazio poi al “Cine-popcorn”: ai partecipanti verranno offerti popcorn e bibite durante la visione di un film. La serata si concluderà con il pernottamento dei bambini in biblioteca e il risveglio, la mattina seguente, con la colazione per tutti.
Durante l’intera iniziativa saranno presenti gli educatori della cooperativa sociale Koiné, che accompagneranno i bambini per tutta la durata della notte.
Domenica 11 ottobre “La Ceccarelli in Festa” proseguirà con una mattinata dedicata a colazione, letture per bambini, la mostra archeologica “Sulla Via delle Origini” e una visita guidata al centro storico, per concludersi nel pomeriggio con la seconda edizione de “La Gramigna Poetry Slam”, gara di poesia performativa dedicata alla poeta gattese Narda Fattori, condotta da Roberto Mercadini e Lorenzo Bartolini.
Info & Prenotazioni
La partecipazione a “Una notte alla… Ceccarelli” è gratuita, ma con prenotazione obbligatoria: i posti sono limitati e sarà data precedenza ai residenti.
Per informazioni e iscrizioni: Biblioteca comunale “G. Ceccarelli” tel. 0541 932377