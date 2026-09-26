“Una notte alla…Ceccarelli”: al via le iscrizioni per i più piccoli

Domenica 11 ottobre “La Ceccarelli in Festa” proseguirà con una mattinata dedicata a colazione, letture per bambini, la mostra archeologica “Sulla Via delle Origini” e una visita guidata al centro storico, per concludersi nel pomeriggio con la seconda edizione de “La Gramigna Poetry Slam” , gara di poesia performativa dedicata alla poeta gattese Narda Fattori, condotta da Roberto Mercadini e Lorenzo Bartolini.

Spazio poi al “Cine-popcorn” : ai partecipanti verranno offerti popcorn e bibite durante la visione di un film. La serata si concluderà con il pernottamento dei bambini in biblioteca e il risveglio, la mattina seguente, con la colazione per tutti.

La serata prenderà il via con l’accoglienza dei bambini e delle bambine nei locali della biblioteca, cui seguirà un momento di lettura animata di storie e racconti, con la teatralizzazione di libri a cura dell’attrice Giulia Baldassari.

Info & Prenotazioni

La partecipazione a “Una notte alla… Ceccarelli” è gratuita, ma con prenotazione obbligatoria: i posti sono limitati e sarà data precedenza ai residenti.

Per informazioni e iscrizioni: Biblioteca comunale “G. Ceccarelli” tel. 0541 932377