Villa Torlonia Teatro 2026-27: cartellone e date a San Mauro Pascoli

Villa Torlonia Teatro, presentata la stagione 2026-27: da Mercadini a Cevoli, fino alla Liberazione

Sul palco di San Mauro Pascoli sfileranno Mercadini, Arcodia e Mecozzi, Mascino, Campitelli, Fabbri e Greggio, Della Rosa, Grasselli. Dal teatro di narrazione “Pieno di voci” alle domeniche per famiglie, passando per “Scalpiti” e l’appuntamento del 25 aprile.

Villa Torlonia Teatro, con l’Amministrazione Comunale e l’Assessorato alla Cultura di San Mauro Pascoli, ha presentato l’ottava stagione teatrale. Il cartellone va dal 23 ottobre 2026 al 25 aprile 2027 e conferma lo spazio come luogo pubblico aperto alla produzione culturale indipendente e contemporanea. Nel tempo ha costruito una propria identità nel panorama teatrale romagnolo.

La proposta si allarga rispetto al passato: agli spettacoli serali si affiancano incontri, appuntamenti per giovani spettatori e famiglie, iniziative fuori programma. In tutto sette spettacoli di teatro di narrazione più un fuori abbonamento con Paolo Cevoli, cinque appuntamenti della rassegna Scalpiti, tre domeniche per l’infanzia con Il Fanciullino e un evento speciale per la Festa della Liberazione.

Pieno di voci: sette serate e un fuori abbonamento

Il cuore della stagione è la rassegna “Pieno di voci”, con inizio alle 21. Gli artisti usano la parola per attraversare storie personali e collettive, memoria, musica, attualità e letteratura.

Si parte venerdì 23 ottobre con Roberto Mercadini e La bellezza delle parole. Discorso sul dire e sull’indicibile, produzione Sillaba. Il viaggio tocca i paradossi del linguaggio, dalla Torre di Babele alla parola scritta e orale nelle grandi tradizioni: la Bibbia ebraica, il Popol Vuh dei Maya Quiché, la mitologia indiana. Si arriva alla storia di Helen Keller, la bambina cieca e sorda che imparò a leggere, scrivere e parlare e divenne un’oratrice e un’attivista conosciuta in tutto il mondo.

Sabato 14 novembre Alessandro Arcodia e Cristiana Mecozzi portano Poverini! La classe dirigente del 2050, con la voce di Paolo Pagliaro e la regia di Riccardo Marchesini. È una commedia dark in tre episodi sul futuro degli “iPad kids”, i bambini nati negli anni Dieci. Al centro c’è Gioele, classe 2015, seguito dalla nascita ai trent’anni tra genitori che programmano ogni istante e insegnanti alle prese con un sistema sempre più complesso.

Venerdì 27 novembre tocca a Nicoletta Fabbri e Dany Greggio con Ultimo concerto, lettura-concerto liberamente ispirata a Quanto mi dai se mi sparo? di Sergio Endrigo. Le canzoni del cantautore hanno la sonorizzazione dal vivo di Franco Naddei. È un percorso nella canzone d’autore e un omaggio ai poeti e agli artisti che restano ai margini dei circuiti culturali.

Sabato 19 dicembre Anna Della Rosa è in scena con Diario di Eva di Dario Fo e Franca Rame. La prima donna racconta la propria vita e dà voce ad Adamo, Caino e Abele, all’Angelo e a Dio. Il mito viene riletto con ironia, e Eva diventa figura di conoscenza e scoperta.

Venerdì 15 gennaio Damiano Grasselli presenta L’ultimo rigore di Faruk, dal romanzo di Gigi Riva, produzione Compagnia Teatro Caverna. Il punto di partenza è il rigore sbagliato da Faruk Hadžibegić ai quarti dei Mondiali del 1990. Da quel gesto nasce il racconto della guerra nella ex Jugoslavia e del destino di un uomo trasformato in capro espiatorio.

Venerdì 19 febbraio arriva la comicità di Paolo Cevoli con La penultima cena, fuori abbonamento. Nei panni del cuoco romano Paulus Simplicius Marone, il comico firma un monologo storico-comico-gastronomico e passa da un fornello all’altro parlando di cucina, religione, amore e politica.

Sabato 20 marzo Lucia Mascino interpreta Teresa la notte di Paola Galassi, regia di Giampiero Solari, musiche originali di Stefano Fresi. Teresa vive una vita ordinaria fatta di lavoro, famiglia e piccoli gesti, finché un dettaglio incrina l’equilibrio. Si apre così un mondo di identità nascoste, pericoli e violenza, in un racconto teso e psicologico.

Il ciclo si chiude venerdì 9 aprile con Denis Campitelli e Barba e capelli, produzione Teatro Due Mondi. Una vecchia poltrona da barbiere, una lampada, una mantella e un asciugamano fanno da cornice alla bottega di Gianpiero Cimatti, che intrattiene i clienti tra politica, amore, natura e attualità. Il suo romagnolo, impasto di dialetto e italiano, diventa la voce di una piccola comunità e di una generazione che non vuole rinunciare ai propri sogni.

Il 25 aprile chiude con “Che pace la sera!”

La stagione si conclude domenica 25 aprile 2027 con Che pace la sera! Una piccola Festa del teatro per la Liberazione. L’appuntamento è nel Giardino di Villa Torlonia, al Parco Poesia Pascoli.

Il Fanciullino: tre domeniche per bambini e famiglie

Accanto al programma serale torna “Il Fanciullino”, la rassegna di teatro per l’infanzia e le famiglie. Sono previsti tre appuntamenti domenicali tra novembre e febbraio, pensati per riunire bambini, ragazzi, genitori, nonni e amici. La scelta è quella di uno spazio accessibile, rivolto a un pubblico intergenerazionale.

Scalpiti: cinque incontri tra cultura e ricerca

Prosegue anche “Scalpiti. Vari impulsi culturali”, ideata e condotta da Roberto Mercadini, giunta al terzo anno. I cinque appuntamenti passano liberamente dalla conferenza alla lezione, dal dialogo all’intervista fino alla lettura scenica, per incontrare protagonisti della cultura e della ricerca di oggi. La stagione 2026-27 è curata da Sillaba Teatro | Parola, in co-progettazione con il Comune di San Mauro Pascoli.

Biglietti, abbonamenti e informazioni

Gli spettacoli di “Pieno di voci” iniziano alle 21. Il biglietto costa 18 euro (intero) o 15 euro (ridotto); per Paolo Cevoli, fuori abbonamento, il prezzo è 22 euro. Dal 26 settembre i biglietti sono in prevendita su www.liveticket.it, con possibilità di usare 18app e Carta del Docente.

L’abbonamento ai sette spettacoli Pieno di voci costa 100 euro (intero) o 85 euro (ridotto under 25). Da lunedì 28 settembre a venerdì 16 ottobre è attivo il servizio di prenotazione telefonica al 370 3685093, sia per le conferme sia per i nuovi abbonati. L’abbonamento va ritirato la sera del primo spettacolo.

Per informazioni si può scrivere su WhatsApp al 370 3685093 o all’indirizzo spettatore@sillaba.org. Villa Torlonia Teatro si trova in via Due Martiri 2, a San Mauro Pascoli (FC).