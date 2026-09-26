Cesenatico, riparte il Piedibus

Dodicesima edizione per l’inziativa
Da lunedì 28 settembre riparte il Piedibus, progetto arrivato ormai alla sua 12esima edizione.
Nato nel 2014 grazie alla collaborazione virtuosa tra l’Associazione Quelli di Sala del 2° Circolo Didattico APS e l’Amministrazione Comunale di Cesenatico, il Piedibus è diventato in questi anni una pratica consolidata: un percorso casascuola guidato dai volontari, che permette ai bambini di muoversi in autonomia lungo percorsi in sicurezza.
I numeri
Negli ultimi anni, il numero dei partecipanti è aumentato: lo scorso anno, i piedibussini sono stati 44 bambini. I piedibussini del Plesso di Sala hanno fatto risparmiare l’immissione nell’aria di 480 Kg di mentre i Piedibussini del Plesso di Villamarina hanno fatto risparmiare l’immissione nell’aria di 384 Kg di Co2.