Cesenatico, riparte il Piedibus

Nato nel 2014 grazie alla collaborazione virtuosa tra l’Associazione Quelli di Sala del 2° Circolo Didattico APS e l’Amministrazione Comunale di Cesenatico, il Piedibus è diventato in questi anni una pratica consolidata: un percorso casascuola guidato dai volontari, che permette ai bambini di muoversi in autonomia lungo percorsi in sicurezza.

I numeri

Negli ultimi anni, il numero dei partecipanti è aumentato: lo scorso anno, i piedibussini sono stati 44 bambini. I piedibussini del Plesso di Sala hanno fatto risparmiare l’immissione nell’aria di 480 Kg di mentre i Piedibussini del Plesso di Villamarina hanno fatto risparmiare l’immissione nell’aria di 384 Kg di Co2.