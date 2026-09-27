Baracca Run, si corre tutti insieme: i dettagli dell’appuntamento

L’appuntamento
Sabato 3 ottobre torna la Baracca Run per il settimo e ultimo appuntamento della stagione estiva. Una corsetta goliardica, aperta a tutti, dove il cronometro non conta e a vincere è soprattutto la voglia di stare insieme.
Metti un paio di scarpe da ginnastica, aggiungi un gruppo di amici, tanta voglia di divertirsi, due risciò “spaziali” e le luci della sera di Cesenatico. Il risultato è la Baracca Run, l’iniziativa targata Eat&Fit Cesenatico che ha trasformato la corsa in un’occasione di incontro, socialità e sano divertimento.
Dopo una stagione di appuntamenti partecipati e all’insegna della leggerezza, sabato 3 ottobre è in programma il settimo e ultimo appuntamento, quello che chiuderà il ciclo della Baracca Run per questa stagione.
Lo spirito dell’evento
E, come da tradizione, lo spirito sarà sempre lo stesso: nessuna gara, nessuna classifica e nessun tempo da battere. Si corre insieme, ognuno al proprio ritmo, con l’obiettivo di arrivare in fondo tutti insieme. Una formula semplice che ha saputo conquistare non soltanto i runner più allenati, ma anche chi normalmente non frequenta le corse e vuole semplicemente trascorrere una serata diversa.
Una corsa che è diventata una festa.
La sesta edizione, andata in scena nelle scorse settimane, ne è stata una dimostrazione evidente. Cesenatico si è riempita di luci, musica e partecipanti di età e preparazione differenti. Runner abituali, sportivi occasionali e semplici curiosi hanno formato un’unica grande carovana, accompagnata anche dal caratteristico risciò illuminato.
Un’immagine ormai diventata parte dell’identità della Baracca Run: una lunga fila di persone che attraversa la città senza l’assillo della prestazione, con il sorriso e la voglia di condividere la strada.
L’idea alla base dell’iniziativa, organizzata da Eat & Fit Cesenatico, è proprio quella di riportare l’attività fisica alla sua dimensione più spontanea: muoversi, stare bene e soprattutto stare insieme. Un concetto che ha trovato una risposta importante da parte del pubblico, tanto da trasformare la Baracca Run in uno degli appuntamenti più curiosi e partecipati dell’estate sportiva cesenaticense.
Ritrovo & Iscrizioni
Il 3 ottobre tutti alla Baracca Run a Cesenatico, partenza e arrivo presso il locale “Bodeguilla” Viale Carducci 103.
Non serve essere runner esperti e non serve prepararsi per una gara. La filosofia della Baracca Run è esattamente l’opposto: si parte insieme e si arriva insieme.
Perché alla Baracca Run, in fondo, la vera sfida non è arrivare primi…è esserci!
Iscrizioni a questo link: