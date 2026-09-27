Baracca Run, si corre tutti insieme: i dettagli dell’appuntamento

Dopo una stagione di appuntamenti partecipati e all’insegna della leggerezza, sabato 3 ottobre è in programma il settimo e ultimo appuntamento, quello che chiuderà il ciclo della Baracca Run per questa stagione.

Metti un paio di scarpe da ginnastica, aggiungi un gruppo di amici, tanta voglia di divertirsi, due risciò “spaziali” e le luci della sera di Cesenatico. Il risultato è la Baracca Run, l’iniziativa targata Eat&Fit Cesenatico che ha trasformato la corsa in un’occasione di incontro, socialità e sano divertimento.

Sabato 3 ottobre torna la Baracca Run per il settimo e ultimo appuntamento della stagione estiva. Una corsetta goliardica, aperta a tutti, dove il cronometro non conta e a vincere è soprattutto la voglia di stare insieme.

Lo spirito dell’evento

E, come da tradizione, lo spirito sarà sempre lo stesso: nessuna gara, nessuna classifica e nessun tempo da battere. Si corre insieme, ognuno al proprio ritmo, con l’obiettivo di arrivare in fondo tutti insieme. Una formula semplice che ha saputo conquistare non soltanto i runner più allenati, ma anche chi normalmente non frequenta le corse e vuole semplicemente trascorrere una serata diversa.

Una corsa che è diventata una festa.

La sesta edizione, andata in scena nelle scorse settimane, ne è stata una dimostrazione evidente. Cesenatico si è riempita di luci, musica e partecipanti di età e preparazione differenti. Runner abituali, sportivi occasionali e semplici curiosi hanno formato un’unica grande carovana, accompagnata anche dal caratteristico risciò illuminato.

Un’immagine ormai diventata parte dell’identità della Baracca Run: una lunga fila di persone che attraversa la città senza l’assillo della prestazione, con il sorriso e la voglia di condividere la strada.

L’idea alla base dell’iniziativa, organizzata da Eat & Fit Cesenatico, è proprio quella di riportare l’attività fisica alla sua dimensione più spontanea: muoversi, stare bene e soprattutto stare insieme. Un concetto che ha trovato una risposta importante da parte del pubblico, tanto da trasformare la Baracca Run in uno degli appuntamenti più curiosi e partecipati dell’estate sportiva cesenaticense.