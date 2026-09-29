Cesenatico, grave incidente in statale. Travolta mentre gettava la spazzatura

Una donna è stata trasportata al Bufalini in codice rosso

Un grave incidente si è verificato intorno alle 20 sulla Statale Adriatica all’altezza dell’intersezione con le vie Arno e Mincio. Una donna di 72 anni è stata investita sulla Statale mentre era a piedi in quel tratto di strada. Pare fosse intenta a gettare l’immondizia, molto probabilmente si tratta di una persona che vive nelle immediate vicinanze.

Codice rosso

Ha subito un trauma cranico dovuto all’impatto con una vettura, una fiat 500 e, al momento della stesura del servizio, la donna è priva di coscienza. È stata portata al trauma center del Bufalini in ambulanza con un codice rosso. Ciò significa che gli organi vitali sono in via di compromissione. Sul posto era presente anche l’auto medica.

Viabilità

Per i rilievi di legge e la regolazione del traffico erano presenti i carabinieri della compagnia di Cesenatico. La viabilità non è stata interrotta ma chi può dovrebbe cercare strade alternative e non soffermarsi a guardare l’accaduto in quanto intralcia le operazioni di ripristino del manto stradale.