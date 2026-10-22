Notizie

Carabinieri, scattano nove denunce e due segnalazioni: il bilancio dei controlli straordinari

Redazione22 Ottobre 2026
Carabinieri

I controlli

Nei giorni scorsi, i carabinieri della Compagnia di Cesena hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, con l’impiego dei militari del Nucleo Operativo Radiomobile e delle Stazioni dipendenti, finalizzato principalmente al controllo della circolazione stradale e delle condotte di guida pericolose e al contrasto delle violazioni in materia di stupefacenti.

Carabinieri

Il bilancio

Il servizio, attuato in orario serale e notturno nelle aree del territorio ritenute di maggiore interesse operativo nonché lungo le arterie stradali più frequentate, si è concluso con la denuncia alla Procura della Repubblica di Forlì di nove persone, in particolare:

  • sette automobilisti, di età compresa tra i 25 anni e i 59 anni, per “guida in stato di ebbrezza alcoolica” poiché, alla guida delle proprie vetture, sono risultati con un tasso alcolemico compreso tra 0,9 e 1,5 g/l. Le patenti di guida sono state ritirate e i veicoli affidati a persone idonee alla guida;
  • un ulteriore automobilista, 45enne, per “guida in stato di ebbrezza alcoolica” e “guida con patente scaduta”. L’uomo, che aveva provocato un sinistro stradale, sottoposto ad accertamenti, è risultato con un tasso alcolemico superiore alla soglia consentita dalla legge e con la patente scaduta di validità, che è stata ritirata. L’autovettura, gravemente danneggiata, è stata affidata in custodia ad una carrozzeria convenzionata;
  • un ulteriore conducente, 59enne, per “guida senza patente”, poiché sorpreso al volante della propria autovettura nonostante avesse la patente revocata. Il veicolo, fermato, è stato affidato a persona idonea alla guida.

Nel corso del servizio sono stati altresì segnalati alla Prefettura di Forlì-Cesena, quali assuntori di sostanze stupefacenti, due giovani che, controllati in aree verdi e luoghi di ritrovo, sono stati trovati in possesso di modiche quantità di hashish del peso complessivo di due grammi, sequestrate amministrativamente.

Unisciti al nostro canale Whatsapp

Tags:

Share