Carabinieri, scattano nove denunce e due segnalazioni: il bilancio dei controlli straordinari

I controlli

Nei giorni scorsi, i carabinieri della Compagnia di Cesena hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, con l’impiego dei militari del Nucleo Operativo Radiomobile e delle Stazioni dipendenti, finalizzato principalmente al controllo della circolazione stradale e delle condotte di guida pericolose e al contrasto delle violazioni in materia di stupefacenti.