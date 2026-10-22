Marco Campedelli racconta “I tre maestri” al Museo della Marineria

Cesenatico, al Museo della Marineria lo spettacolo su Meneghello, Rigoni Stern e Olmi

Venerdì 23 ottobre, alle 20.45, il Museo della Marineria di Cesenatico ospiterà I Tre Maestri: Luigi Meneghello, Mario Rigoni Stern, Ermanno Olmi, spettacolo scritto e interpretato da Marco Campedelli. L’appuntamento, a ingresso libero, rientra nel calendario di “Cesenatico Liberata”, le iniziative per l’82° Anniversario della Liberazione della città.

Un percorso attraverso tre voci del Novecento

Lo spettacolo mette in relazione tre autori appartenenti a linguaggi diversi — letteratura e cinema — ma accomunati, secondo l’impianto della serata, da uno sguardo attento alla storia, al paesaggio e alle persone.

Campedelli attraverserà l’universo di Luigi Meneghello, Mario Rigoni Stern ed Ermanno Olmi, soffermandosi sull’ironia e sulla scrittura antiretorica dello scrittore veneto, sulla memoria della guerra e della montagna nelle opere di Rigoni Stern, sulla ricerca poetica e spirituale del regista bergamasco.

Per Meneghello saranno richiamati in particolare Libera nos a malo, I piccoli maestri e Pomo pero. Rigoni Stern sarà invece evocato attraverso la sua esperienza sull’Altopiano di Asiago e il romanzo Il sergente nella neve, legato alla tragica ritirata di Russia. Il terzo protagonista sarà Ermanno Olmi, autore di film come L’albero degli zoccoli, Il villaggio di cartone e Centochiodi.

Letteratura, cinema e memoria civile

La serata propone un dialogo tra tre percorsi creativi capaci di interrogare il Novecento senza ricorrere alla celebrazione. Il filo conduttore è una tensione etica che lega natura e cultura, vicende collettive e storie individuali, politica e poesia.

Olmi, pur essendo bergamasco, visse per cinquant’anni sull’Altopiano di Asiago, nei pressi della casa di Rigoni Stern. Un legame geografico che si affianca a una comune sensibilità per i luoghi e per le tracce lasciate dalla storia. Nel racconto dedicato al regista troverà spazio anche Vedete, sono uno di voi, il suo ultimo lavoro sul cardinale Carlo Maria Martini.

Musica dal vivo e collaborazione artistica

Accanto a Marco Campedelli collaborerà artisticamente Vincenzo Todesco. Le musiche dal vivo saranno affidate ad Antonio Canteri e Francesco Galli.

L’iniziativa è organizzata da ANPI Cesenatico, in collaborazione con CGIL Forlì-Cesena e con il patrocinio del Comune di Cesenatico. L’ingresso è libero.