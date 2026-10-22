Booking.com, indagine Ue su annunci falsi e truffe

Booking.com finisce sotto la lente della Commissione europea per la gestione delle truffe online e degli annunci potenzialmente fraudolenti. Bruxelles ha avviato un procedimento formale per accertare se la piattaforma abbia adottato misure adeguate a proteggere gli utenti e a rispettare gli obblighi previsti dal Digital Services Act (DSA), il regolamento europeo sui servizi digitali.

Un tema che riporta alla mente quanto accaduto a Cesenatico, dove durante l’estate era stato scoperto un residence fantasma in via Pascoli: un caso che evidenzia i rischi legati agli annunci di strutture ricettive che potrebbero non esistere realmente.

L’indagine europea riguarda tre aspetti principali: la presenza di annunci ingannevoli relativi agli alloggi, i rischi di phishing legati ai dati delle prenotazioni e la trasparenza delle strutture che pagano per ottenere una maggiore visibilità nei risultati di ricerca. L’apertura del procedimento non equivale a una dichiarazione di colpevolezza: spetterà alla Commissione verificare le eventuali violazioni.

Annunci falsi e strutture ricettive inesistenti

Uno dei punti centrali dell’indagine riguarda gli annunci di alloggi che potrebbero non corrispondere a strutture reali, le offerte non conformi alle regole e i casi di impersonificazione. Si tratta di situazioni in cui chi prenota rischia di perdere denaro o di scoprire soltanto all’arrivo che la sistemazione scelta non esiste o non corrisponde a quanto pubblicizzato.

La Commissione vuole capire se Booking.com abbia valutato correttamente questi rischi e predisposto strumenti efficaci per individuare e rimuovere gli annunci fraudolenti. Il Digital Services Act impone infatti alle piattaforme online di grandi dimensioni di analizzare i rischi sistemici legati ai propri servizi e di adottare misure per limitarli.

Phishing e pagamenti fraudolenti: sotto esame i dati degli ospiti

Il secondo filone riguarda le truffe di phishing che possono colpire i viaggiatori dopo una prenotazione. I truffatori possono tentare di sfruttare informazioni relative al soggiorno per contattare gli ospiti, spacciandosi per la struttura ricettiva e chiedendo pagamenti attraverso canali non sicuri o con motivazioni ingannevoli.

Gli accertamenti europei si concentreranno sulle modalità con cui i dati delle prenotazioni e dei clienti vengono condivisi con le strutture e sul funzionamento del sistema di messaggistica interno alla piattaforma.

L’obiettivo è verificare se siano presenti protezioni sufficienti a impedire che queste informazioni vengano utilizzate per organizzare frodi e indurre i clienti a effettuare versamenti non dovuti.