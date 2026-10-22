L’Emilia Romagna ha la sua prima legge quadro sulla cultura: i dettagli

Il ruolo strutturale della cultura

La Regione ridisegna la mappa della cultura regionale ampliandone il raggio d’azione e rafforzandone il ruolo strategico per affrontare le sfide del presente e generare nuove prospettive di sviluppo.

Con l’approvazione oggi in Assemblea legislativa, l’Emilia-Romagna si dota della sua prima legge quadro sulla cultura, accorpando una quindicina di normative di settore esistenti. Si tratta dell’intervento di riforma più significativo del settore, che armonizza, aggiorna e innova il sistema culturale, riconoscendo il ruolo strutturale della cultura nelle politiche pubbliche e nella vita delle comunità.

La nuova norma, che nasce su proposta della Giunta, è frutto di un percorso partecipativo che ha coinvolto oltre 600 realtà rappresentative dell’intero sistema culturale regionale; è composta da 76 articoli e riunisce in un unico testo organico patrimonio, servizi culturali, spettacolo, cinema e audiovisivo, editoria, promozione della lettura, memoria storica, welfare culturale, imprese culturali e creative. Una razionalizzazione che armonizza e mette in rete indirizzi, obiettivi e strumenti di programmazione capaci di orientare l’insieme delle politiche culturali, favorendo una visione di filiera che tenga unite produzione, distribuzione e fruizione.

In Regione a Bologna, l’illustrazione della nuova legge in conferenza stampa, con il presidente della Regione, Michele de Pascale, e l’assessora alla Cultura, Gessica Allegni.

Più connessioni, dunque, e maggiore campo d’azione regionale per un settore già considerato d’eccellenza, capace di generare una catena del valore diffusa. Tra le principali direttrici innovative del testo legislativo emerge infatti il welfare culturale, che mette a sistema il legame profondo tra cultura, salute e benessere: l’arte, lo spettacolo e la fruizione del patrimonio diventano strumenti di prevenzione, inclusione e prevenzione del disagio.

Un altro punto caratterizzante è la valorizzazione delle imprese culturali e creative con il sostegno alle startup innovative, alla qualità del lavoro, all’innovazione e all’internazionalizzazione, che si accompagna a quella delle nuove competenze professionali come elemento qualificante per il futuro delle giovani generazioni.

E ancora, una direttrice importante della nuova legge è la rigenerazione urbana a base culturale per riqualificare spazi e luoghi attraverso la cultura e i centri culturali polifunzionali come nuovi presìdi di prossimità, con priorità alle aree interne e ai piccoli comuni.

Gli elementi distintivi della nuova legge

Il nuovo testo normativo parte dalla valorizzazione di tutto ciò che già rende ricco e vitale l’ecosistema culturale della regione: recepisce e consolida il sistema regionale di archivi, musei e istituti culturali, rafforza la tutela e la valorizzazione del patrimonio materiale, immateriale e digitale, dei giardini storici e case museo, dei paesaggi culturali e dei siti Unesco.

Si valorizza il ruolo delle biblioteche pubbliche in merito alla loro crescente funzione sociale di presidi culturali di comunità e si introduce un articolo dedicato agli ecomusei, contesti in grado di promuovere processi partecipativi, attività di ricerca e iniziative di comunità. Viene introdotta una logica di filiera integrata editoria-libro-lettura, che include pienamente il digitale e si basa sull’educazione alla lettura, con il Patto regionale per la lettura, finalizzato a coinvolgere tutte le biblioteche e i servizi territoriali nella sua promozione.

La legge conferma e sviluppa gli strumenti di sostegno allo spettacolo dal vivo, alla produzione musicale, al cinema e all’audiovisivo, valorizzando il ruolo della Film Commission e della Music Commission regionali – che rappresentano componenti d’eccellenza e sempre più dinamiche – e le arti visive, il fumetto e la fotografia. Vengono introdotte nuove misure per i locali di musica dal vivo, si rafforza il sistema regionale dei festival e la qualificazione delle scuole di musica, teatro, danza e cinema.

Entrano tra le competenze della cultura le rievocazioni storiche insieme ai carnevali, come espressioni di identità culturale, delle tradizioni e del patrimonio immateriale delle comunità emiliano-romagnole.

Accanto a tutto questo, si intende consolidare l’impegno sulla memoria del Novecento, estendendo lo sguardo anche al XIX secolo, con particolare attenzione al Risorgimento e alla nascita del Tricolore, riconosciuti come radici profonde della democrazia italiana.