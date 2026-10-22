Luca Casadei presenta il suo nuovo thriller “Una seconda possibilità”

Appuntamento con il noir con l’Università per gli Adulti di Cesenatico

Lunedì 26 ottobre, alle ore 16:00, la splendida cornice della Legnaia di Casa Moretti a Cesenatico ospiterà un nuovo appuntamento promosso dall’Università per gli Adulti. Ospite del pomeriggio sarà il giornalista e scrittore cesenate Luca Casadei, che condurrà il pubblico nel cuore delle sue trame noir e investigative.

“Conosciamo davvero chi ci sta accanto?”

È con questo interrogativo inquietante che si apre il nuovo romanzo dell’autore, Una seconda possibilità (2026) (acquistabile a questo link), che vede il ritorno sulla scena di Alessandro Dalmo, già apprezzato protagonista de Il caso Matias Ora, romanzo pluripremiato.

La trama prende il via quando l’improvvisa scomparsa di Sara Antonioli, ex compagna del protagonista, catapulta Alessandro in una realtà del tutto lontana da quella in cui ha creduto di vivere per oltre quindici anni. Deciso a ritrovarla e a far luce sul mistero, il protagonista sarà costretto a fare i conti con un passato intessuto di finzioni, sotterfugi e bugie, immerso in un presente indecifrabile dove nessuno è davvero chi dice di essere. Un’avvincente ricerca della verità in cui anche il più piccolo errore può rivelarsi fatale.

L’autore: Luca Casadei

Giornalista cesenate classe 1982 e laureato in Comunicazione pubblica, sociale e politica all’Università di Bologna — dove ha condotto per cinque anni un laboratorio di giornalismo d’inchiesta —, Luca Casadei vanta un percorso eclettico nel mondo dell’informazione e della scrittura.

Comunicazione e Giornalismo: dal 2007 lavora come addetto stampa per enti pubblici, associazioni di imprese e aziende.

Enogastronomia: sommelier appassionato, dal 2014 si occupa di comunicazione enogastronomica con Italia nel Bicchiere.

Didattica e Intrattenimento: conduce laboratori di scrittura giornalistica e creativa nelle scuole ed è autore di avvincenti cene con delitto.

Dopo aver firmato tre libri come ghostwriter, Casadei ha esordito a suo nome nel genere thriller con Il caso Matias Ora (2022), seguito da Una seconda possibilità (2026): due opere ad alta tensione fortemente radicate nel territorio della Romagna e pluripremiate.

Un’occasione imperdibile per gli amanti della lettura e del mistero per incontrare da vicino uno dei talenti del thriller romagnolo.